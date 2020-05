Aplikacije za detekciju koronavirusa, Alzheimera i analizu mokraće mobitelom, leće za kontrolu razine šećera - znanstvena fantastika? Baš i ne

Pandemija Covida-19 preko noći ubrzava korištenje i razvoj telemedicine. Revolucija tek slijedi, naročito u dijagnostici. Australci kreiraju aplikacije na pametnom telefonu za snimanje i prijenos kašlja te rano otkrivanje prvih znakova Alzheimera u oku, Izraelci aplikaciju za analizu mokraće, a Amerikanci kontaktnu leću za kontrolu razine šećera u krvi. Od softvera se očekuju integriranje i analiza biometrijskih s drugim podacima iz elektroničkog zdravstvenog kartona. Ali za to je potrebna mobilna i fiksna širokopojasna infrastruktura

Daleka budućnost? Ne, ovako bi telemedicina mogla izgledati već za pet godina, piše američki portal Fast Company. Prema podacima MarketWatcha, očekuje se da će američko tržište telemedicine do 2025. godine dostići 64 milijarde dolara . Stiže novo doba u kojemu, barem u bogatim zemljama, medicina u potpunosti pacijentu prilazi digitalno, u dijagnostici, liječenju i kontroli. A sve to ubrzava korona .

Telemedicinu ili telezdravlje do sada se uglavnom doživljavalo kao razgovor s liječnikom na laptopu, ali pod tim će se vrlo skoro podrazumijevati nešto mnogo kompleksnije, tvrdi Roy Schoenberg, osnivač i direktor American Wella, jedne od deset najvećih platformi u SAD-u. On vjeruje da početak liječenja na daljinu gledamo kroz istu prizmu kao što smo gledali početke e-kupovine Amazona, kada je on prodavao samo knjige, ne shvaćajući dramatičan utjecaj online prodaje na cijelu trgovačku branšu. To je ta prekretnica na kojoj se danas nalazimo u zdravstvu, vjeruje Schoenberg.

To će reći da pacijenta čeka potpuno digitalizirana interakcija s liječnicima, proaktivan, hiperpersonaliziran pristup putem širokog skupa usluga koje se pružaju pomoću aplikacija i povezanih uređaja. Pacijent od kuće može prenositi dijagnostičke podatke. U jednoj našoj privatnoj bolnici rad srca kontrolira se kućnim EKG-om, a naprednija verzija američke tvrtke AliveCor putem AI algoritma u 30 sekundi otkriva fibrilaciju, bradikardiju i tahikardiju. Popularni pametni satovi stalno dodaju nove senzore za prikupljanje podataka korisnih liječnicima.