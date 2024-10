Aplikacija za plaćanje u menzi pred stečajem, a studenti ne mogu do novca kojeg su uplatili

Na upite medija, kao i studenata, tvrtka koja upravlja aplikacijom ne daje odgovore. Direktor, koji je podnio prijedlog za pokretanje stečajnog postupka, redovno je sudjelovao na sastancima prije pojave problema, no sada je nedostupan.

"Provjerom u sudskom registru, utvrdili smo da je tvrtka Weapay podnijela zahtjev za stečaj. To nas je alarmiralo, pa smo prekinuli mogućnost plaćanja putem aplikacije i obavijestili studente da više ne uplaćuju novac kako ne bi ostali bez njega", izjavio je Mario Župan, zamjenik ravnatelja Studentskog centra.

"U aplikaciju više nije moguće pristupiti. Prije smo mogli vidjeti stanje računa, ali sada, iako upišemo PIN, prijava nije moguća. Smatram da to znači da možemo zaboraviti na novac", izjavio je student Hrvoje Debeljak.

Studenti ne mogu do svojeg novca

Uvođenjem beskontaktnog plaćanja aplikacija je smanjivala redove u menzama. "Skenerom bi mi preko mobitela skinuli novac i to je to, ali sada ne mogu doći do tih sredstava", izjavio je student Mate Omezić.

"Sreća je u tome što se ne radi o velikim iznosima po studentu, no problem je što su mnogi studenti pogođeni. Ako je netko uplatio sedam do deset eura, imao je dovoljno za tjedan dana obroka", dodao je Župan.

Do daljnjeg, obroci će se plaćati gotovinom ili karticom, što je sporija, ali sigurnija opcija.