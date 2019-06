Ante Vlahović ostaje predsjednik Adris grupe do kraja godine

Nadzorni odbor (NO) Adris grupe produžio je mandat predsjedniku Uprave Anti Vlahoviću do kraja ove godine, a za novog je člana Uprave imenovan Roberto Škopac, koji je ujedno podnio ostavku na članstvo u NO, izvijestili su u četvrtak iz rovinjske kompanije.

Kako se navodi u objavi, Nadzorni odbor je na danas održanoj sjednici Vlahoviću produljio mandat za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca ove godine, dok Škopcu mandat počinje teći 1. srpnja ove i traje do 30. lipnja 2023. godine. Škopac je ujedno podnio ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora te s današnjim danom prestaje biti njegov član.