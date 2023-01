Šef vlasnika Zagrebačke banke vjeruje da ne idemo u recesiju, ali ga brine veliko podizanje kamata

Eurozona bi mogla prkositi svim izgledima i izbjeći recesiju, tvrdi Andrea Orcel, izvršni direktor UniCredita, inače vlasnika Zagrebačke banke. Godišnja inflacija u europodručju u prosincu prošle godine usporila je na 9,2 posto u odnosu na mjesec prije, kad je iznosila 10,1 posto, no i dalje je znatno iznad cilja Europske središnje banke (ESB) od dva posto

'Računali smo na blagu recesiju za ovu godinu, ali su novi pokazatelji optimistični i govore da recesije uopće neće biti', rekao je Orcel za CNBC na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švicarskoj. No dodao je da još uvijek postoje 'značajni rizici' uslijed takozvanog vala 'opreznog optimizma'.

Očekuje se da će ESB još jednom povećati kamatne stope za 50 baznih bodova, povećavajući tako ključnu stopu s dva na 2,5 posto. Član uprave ESB-a i guverner Bank of Portugal Mario Centeno rekao je u utorak za CNBC da slijedi 'barem još nekoliko' povećanja kamata ove godine.

Orcel je priznao da ESB ima 'vrlo težak posao' boreći se s inflacijom podizanjem kamatnih stopa, za što neki ekonomisti upozoravaju da će dodatno naštetiti rastu. 'Europa ima drugačiju vrstu inflacije od one u SAD-u i uglavnom je potaknuta opskrbom energijom i hranom, stoga ono što pokušavaju učiniti kako bi se uhvatili u koštac s inflacijom jest ugušiti ostatak potražnje, ali očito je da to ima nerazmjeran utjecaj na, nazovimo to tako, gospodarstvo izvan tih faktora', rekao je Orcel.

'S obzirom na učinak zaostajanja i sve ostale faktore, kao i činjenicu da je europsko gospodarstvo prilično nestabilno, bili smo zabrinuti – ako ESB poveća ključnu stopu značajno iznad dva posto – da bi to kasnije moglo imati neželjene učinke', zaključio je.