Amerikanci odlučili nuklearizirati Saudijsku Arabiju, pogledajte kakvu ulogu u tome ima Trumpov zet

Američka vlada odobrila je prodaju nuklearne tehnologije Saudijskoj Arabiji, pravdajući to željom da se bliskoistočna država ne obrati Kini ili Rusiji, no cijelu transakciju prati i intrigantna paralelna linija na kojoj stoji Trumpov zet Jared Kushner

Informacije o tome da Saudijska Arabija razvija nuklearnu tehnologiju uz američku pomoć definitivno neće biti dobro primljene u Iranu te se može očekivati rast iranskog animoziteta prema SAD-u. U svemu tome ne treba smetnuti s uma ni političku situaciju u Saudijskoj Arabiji, u kojoj kraljevska obitelj i dalje čvrsto kroji svakodnevicu te u kojoj percipirani neprijatelji, poput američko-saudijskog novinara Džamala Hašodžija krajem prošle godine, mogu završiti raskomadani u nekoj ambasadi.

No neke informacije bacaju novo svjetlo na saudijsko-američku nuklearnu suradnju. Izgradnja nuklearnih elektrana vrlo je specifičan posao koji iziskuje visoku ekspertizu, ali i pozamašne iznose novca. Na tom tržištu stoga vladaju posebni uvjeti. Proces izgradnje jedne elektrane može trajati i desetljeće - od izbora lokacije, preko prikupljanja dozvola, do same izgradnje i pokretanja – i kompanije koje se time bave su izložene vrlo visokim rizicima u poslovanju. Lako se stoga mogu naći na rubu propasti i gotovo uvijek im je nužna barem nekakva podrška države.