Američki tehnološki divovi nisu usklađeni s europskim GDPR-om

Usklađenost američkih tehnoloških kompanija s europskim ograničenjima u transatlantskom prijenosu korisničkih podataka šokantno je niska, ustvrdio je u ponedjeljak austrijski aktivist Max Schrems, predstavljajući rezultate najnovijeg istraživanja

Srpanjska presuda de facto je ukinula privilegirani pristup podacima europskih korisnika koji su do tada imale američke tvrtke poput Facebooka, dodaje Reuters.

Schremsova skupina za digitalno pravo NOYB (None of Your Business - 'nemaš pravo zabadati nos') provela je u međuvremenu istraživanje kako bi utvrdila poštuju li kompanije europski zakon o zaštiti privatnosti GDPR.

Istraživanje je obuhvatilo ukupno 33 kompanije, većinom američke ali i one sa sjedištem u EU i Velikoj Britaniji.

Koristeći pravo potrošača da pitaju kompanije kako se postupa s njihovim podacima prema Općoj odredbi EU-a o zaštiti podataka (GDPR), istraživači su dobili mješovite odgovore.

„Odgovori su se kretali u rasponu od detaljnih objašnjenja, preko priznanja kompanija da nemaju pojma o čemu se radi, do šokantno agresivnog nijekanja zakona“, rekao je Schrems.

Platforma za iznajmljivanje AirBnb, servis za prijenos serija i filmova Netflix i Facebookova aplikacija za komunikaciju WhatsApp uopće nisu odgovorile na upit a neke tvrtke ukazivale su na mjere zaštite privatnosti, ne odgovorivši na postavljeno pitanje, navodi NOYB.

Platforma za poslovnu suradnju Slack odgovorila je da ne bi „dobrovoljno“ dostavljala korisničke podatke američkim vlastima, ne reagirajući na bojazni da Washington ima zakonske ovlasti za ciljani nadzor ne-američkih građana u inozemstvu, navode autori istraživanja.

„Zaključno, bili smo zapanjeni koliko je kompanija odgovorilo uglavnom tek rutinskim frazama", naglasio je Schrems.

"Kompanije koje nam nisu odgovorile uglavnom jednostavno ne poštuju presudu Europskog suda pravde. Čini se da većina sektora još nema plan za dalje", zaključio je austrijski aktivist.