Najveći pad na američkoj burzi u zadnjih deset godina

Američki burzovni indeksi u ponedjeljak su, nakon velikih gubitaka koje su već zabilježili u petak, potonuli još dublje te je ključni Dow Jones Industrials zaključio u minusu od oko 1.175 bodova ili oko 4,6 posto

Riječ je o najvećem burzovnom krahu na Wall Streetu u jednom danu od rujna 2008. godine i jednog od vrhunaca tadašnje globalne financijske krize, navodi BBC.

Dow Jones je 29. rujna te godine izgubio 777,68 bodova, nakon što je američki Kongres toga dana bio odbio interventni paket težak 700 milijardi dolara koji je bio sastavljen nakon propasti investicijske banke Lehman Brothers.

Također, riječ je o najvećem padu Dowa u jednom danu u povijesti, barem kada je riječ o bodovima (u postocima je bilo i većih slomova), piše Jutarnji list.

Razlog za ovaj najnoviji sunovrat neki analitičari vide u snažnom porastu plaća u SAD-u što bi moglo dovesti i do bržeg rasta inflacije od očekivanog što bi pak za rekaciju moglo imati intenzivnije dizanje temeljnih kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi, američke središnje banke, a u konačnici bi to sve moglo dovesti do usporavanja rasta cijelog gospodarstva.