'Ako smanjimo stres otvoreniji smo za suradnju s kolegama i kreativniji u pronalaženju rješenja na poslovne izazove'

O važnosti aktivnog načina života, povezanosti sporta i poslovne produktivnosti te trendovima koji spajaju trčanje i poslovnu zajednicu, razgovarali smo s Dijanom Vetturelli, direktoricom konzultantske tvrtke VETTURELLI koja je inicirala MAGENTA 1 B2B RUN, najveće poslovno događanje u Hrvatskoj

1. Kako ste došli do ideje da povežete poslovnu zajednicu kroz trčanje i što Vas je inspiriralo u osmišljavanju ovakvog tipa događanja?

Prije tri godine prilikom desete godišnjice postojanja kompanije razmišljali smo na koji ćemo ju način obilježiti, koja je alternativa klasičnom partijanju i što možemo ponuditi poslovnoj zajednici, a da bude vezano uz naše područje djelovanja u sklopu kojeg gradimo i utječemo na poboljšanje korporativne kulture. Imajući istovremeno u vidu da se poslodavci diljem svijeta susreću s pitanjima – kako povećati učinkovitost zaposlenika, pokrenuti međusobnu komunikaciju i izgraditi osjećaj zajedništva rješenje smo našli u nuđenju poticajnog alata koji će ih podržati u suočavanju s navedenim izazovima. VETTURELLI je aktivan upravo u B2B sektoru, pa se rodila ideja o aktivnom After Work druženju u vidu MAGENTA 1 B2B RUN-a.

2. Na koji način ovakav tip događanja utječe na korporativnu kulturu?

Korporativna kultura je «žila kucavica» svake tvrtke, kao i tema koja je u središtu svih naših projekata. Međutim, B2B RUN neće riješiti osnovne probleme ili izgraditi korporativnu kulturu, ali je dodatni alat kojeg tvrtke mogu koristiti da ju pospješe na različite načine. Neke kompanije su naš projekt iskoristile za bolje upoznavanje s novim kolegama, nekima je primarni cilj umrežavanje s drugim tvrtkama i potencijalnim klijentima, dok neki u prvi plan stavljaju druženje s upravom u neformalnom okruženju. Ako pitate samo naše partnere npr. HT, GRAWE i Atlantic, koji su po svojoj strukturi i veličini posve različiti jedni od drugih, sigurna sam da će svatko imati svoju jedinstvenu priču. Tu je i naša najveća snaga, jer smo za tvrtke – bile one male ili velike - kreirali platformu preko koje mogu ispuniti različite ciljeve.

3. Kako tvrtke mogu potaknuti svoje zaposlenike na tjelesne aktivnosti i što time dobivaju?

Sport pomaže u smanjenju stresa, pospješuje funkcije mozga, smanjuje rizik od civilizacijskih bolesti te se i tijelo brže i lakše regenerira. Ako smanjimo stres bolje smo volje, otvoreniji za suradnju s kolegama i znatno kreativniji u pronalaženju rješenja na izazove poslovne svakodnevice. Tvrtke iz tog razloga sve više pažnje posvećuju toj temi. No, riječ je o ozbiljnom dugoročnom pothvatu koji može biti uspješan samo ako je riječ o strateškoj odluci visokog menadžmenta te ako je poticanje tjelesne aktivnosti u skladu s korporativnom kulturom koja se njeguje. Istraživanje koje smo prošle godine proveli u suradnji s HUP-om pokazalo je kako hrvatske tvrtke najviše ulažu u korporativne sportske igre i subvencionirane članarine u fitnes centrima, no usprkos tomu konzumiranje tih se aktivnosti u odnosu na prethodnu godinu smanjilo. Zaposlenici vrlo dobro znaju i osjećaju kada je nešto izvorno, a kada je riječ o kratkoročnim kozmetičkim mjerama i zato je svjesnost o kulturi i cjelogodišnjoj brizi i komunikaciji od iznimnog značaja.

4. Kako ste uspjeli motivirati najveće kompanije u Hrvatskoj da sudjeluju na događanju i međusobno se potiču na sudjelovanje?

Smatram da je tajna u tri riječi (na engleskom) - Simplicity, After Work i Corporate Challenge. B2B je iznimno jednostavan događaj – lako je shvatiti pravila – trči se 5 km u tri kategorije (malih, srednjih i velikih poduzeća), događaj se održava četvrtkom nakon posla, kako bi zaposlenici tijekom vikenda bili sa svojim obiteljima i naposljetku, B2B je jedino mjesto gdje možete preteći svoju konkurenciju u tijeku jednog popodneva na više načina – kroz brojnost ekipe, kreativne majice, najglasnije navijače ili najbrže trkače.

5. Zašto je prema Vašem mišljenju važno za sve poslovnjake da prisustvuju ovakvoj vrsti događanja?

Teško je opisati riječima uzbuđenje koje se u tvrtkama širi već mjesec-dva prije samog događaja. Zaposlenici imaju zajedničku izvan poslovnu temu, priča se o pripremama, majicama, konkurenciji, nagovara kolege da se pridruže. Tijekom godine nam se javljaju mnogi kapetani timova opisujući B2B groznicu koja se širi kroz uredske prostore i koja svoju kulminaciju doživi na «taj» četvrtak popodne. Prošle godine smo na Twitteru otkrili jedan tweet koji kaže: «Jel' moja firma jedina radila u zg dok su ovi drugi trčali #b2brun». Mislim da je autor tog tweeta najslikovitije odgovorio na vaše pitanje.

6. Događanje iz godine u godinu premašuje očekivanja te ima sve veći odaziv. Koji su planovi za ovu godinu i koliko očekujete ljudi iz poslovnog svijeta?

To je točno – a možda smo s procjenama samo oprezni. J U Hrvatskoj nitko nije imao iskustva s organizacijom takvog tipa događaja – i to nam je bio priličan izazov. Zato smo i limitirali broj sudionika – što nam je teško palo, jer nije ugodno kada nekoliko stotina ljudi ostane na listi čekanja. No, sigurnost je na prvom mjestu i izvrsnost u organizaciji osnovna premisa, a sve je to moguće zahvaljujući odličnom timu kompanija koje smo okupili kako bi sudionicima ponudili nezaboravan doživljaj o kojem će se pričati - od sportskog organizatora Run Trek, PR i digitalne podrške 404, Digital Race Trackinga (koje nikada ne vidite, ali zato oni vas vide), Toveda čije se majice šeću gradom tijekom cijelog ljeta i PROteama na čijoj se pozornici prošeću pobjednici. Plan je u Splitu, Rijeci, Osijeku i Zagrebu zaposlenicima pružiti jedno nezaboravno popodne o kojem će se pričati do nove sezone 2019.