'85 godina smo na tržištu, a ova venezuelanska industrija postoji 200 godina'

Kako ste odlučili, što vas je inspiriralo da ovo bude vaš životni poziv?

To je duga priča. Moj otac radio je u industrijama Pampera dugih 28 godina, u administrativnom sektoru. U našoj kući uvijek se mogla pronaći boca Pampera. Još u djetinjstvu volio sam raditi kombinacije, miješati. Iz kuhinje bih ukrao posudice, epruvetice i potom bi ih sakrio u zemlju. Mama me je uvijek podržavala. Sve ovo odvelo me u svijet kemije, kemijski inženjer sam po struci. Nakon diplome, kemija me odvela u industriju nafte, biokemijsku industriju. Proveo sam tamo deset godina i bilo je zabavno. 1992. godine dobio sam priliku raditi u Pamperu i tamo razviti svoj puni potencijal. U Venezueli se pod majstorom koktela podrazumijeva da majstor sudjeluje u svakom koraku, od procesa fermentacije pa nadalje, on je taj koji dizajnira okus. Potrebni su ljubav, ali i mnogi drugi faktori koji se poklapaju, znanje, obrazovanje i sreće da se dođe do tog jednog nivoa. Moja najveća sreća bila je doći u Pampero, to je brend koji pod svojim okriljem ima mnogo proizvoda i uvijek podržava inovacije. Naš osnivač koji je zaista bio vizionar, Alejandro Hernandez, 1938. razvio je ovu uspješnu industriju i jako smo ponosni na njega i taj duh živi u svakoj kapljici. 1953. Alejandro Hernandez mijenja odnos prema održavanju kvalitete. Uspio je zakonski uvjetovati da svaki venezuelanski rum mora odležati barem dvije godine i to je začetak te vrhunske kvalitete. Postavljanjem standarda i drugi proizvođači morali su se time voditi, što je dovelo do reda na tržištu. Kao što možete vidjeti, veoma strastveno pristupam svom radu u Pamperu.