VW predstavio model ID.4 GTX

Model ID.4 GTX dovodi dvostruki motor i pogon na sve kotače u obitelj ID. modela

Simbol novog inteligentnog sportskog karaktera: nova marka proizvoda GTX društva Volkswagen. Kao prvi vrhunski model s još boljim performansama, ID.4 GTX(1) sada je dostupan u prvim europskim zemljama, i to nedugo nakon svoje svjetske premijere. Njegova osnovna cijena iznosi 396.031 kuna, za koju kupac može podnijeti zahtjev za subvenciju od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

„Model ID.4 GTX naš je prvi potpuno električni model visokih performansi pod oznakom GTX”, kaže Klaus Zellmer, član uprave društva Volkswagen zadužen za prodaju. „Spoj razuma i užitka u vožnji. ID.4 GTX posjeduje sportske karakteristike poput GTI modela, udoban je poput SUV-a i održiv poput ostalih članova obitelji ID. modela. Markom GTX ponovno ubrzavamo svoj ‚Way to Zero’ odnosno ‚put do nule’ kako bismo do 2050. godine učinili Volkswagen neutralnim u pogledu bilance CO2.”

U Europi će odgovarajući modeli visokih performansi iz obitelji ID. modela ubuduće nositi kraticu GTX. Slično kao GTI i GTE, ona predstavlja vlastitu marku proizvoda. Markom GTX društvo Volkswagen obogaćuje svijet električne mobilnosti novim, inteligentnim sportskim karakterom, kombinirajući pritom performanse i održivost.

Pogon na sve kotače prvi put dostupan u obitelji ID. modela

Baterija modela ID.4 GTX pohranjuje 77 kWh energije (neto), što je dovoljno za raspon dosega orijentiran na potrebe kupaca od 340 do 480 kilometara (2). Baterija se može brzo napuniti uz najveću snagu punjenja od 125 kW. Dva e-motora, jedan na stražnjoj i jedan na prednjoj osovini, zajedno razvijaju najveću snagu od 220 kW (299 KS)(3) te mogu zajedno raditi kao električni pogon na sve kotače – premijera u modelima iz obitelji ID. modela. Vrhunski model serije ID.4 ubrzava za 3,2 sekunde iz mirovanja do brzine od 60 km/h, a za svega 6,2 sekunde do 100 km/h. Elektronički ograničena najveća brzina iznosi 180 km/h.

Serijska funkcija upravljanja dinamikom vožnje umrežava opcijski DCC s elektroničkom poprečnom blokadom XDS i kontrolira interakciju s velikom preciznošću. Također usko surađuje s pogonom na sve kotače i funkcijom upravljanja kočnicama. Time se osigurava da dinamika vožnje i stabilnost postignu najbolju moguću razinu u svakoj situaciji.