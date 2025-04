Vozili smo Subaru Forester 2.0i CVT MHEV 136: Premium obiteljski SUV s izvrsnim hibridnim motorom

Priča o kompaktnom SUV-u Foresteru započela je 1995. godine, kada je na Tokyo Motor Showu prikazan koncept Streega, koji je naravno dobio svoje komercijalno ime Forester izašavši na tržište najprije u Japanu i SAD-u. Tada je svoju osnovu dijelio s modelom Impreza. Teško je reći zbog čega je upravo ovaj model toliko osvojio kupce u SAD-u, ali vjerojatno je najbolji odgovor na to pitanje taj da ima oblik povišenog karavana, stalni pogon na sva četiri kotača i, kao i ne baš svi SUV-ovi, može ići 'kamo god poželite'. O njegovom vanjskom dizajnu, kao niti o njegovoj unutrašnjosti, mnogi zaljubljenici u automobile nikada nisu imali neko posebno dobro mišljenje, no kada je riječ o kvaliteti i trajnosti, teško da mu se moglo naći suparnika. Iako, da budemo posve iskreni, niti njih nisu zaobišli povremeno problemi s nekim tehničkim detaljima.

Prva generacija Forestera pojavila se na tržištu 1997., druga pet godina kasnije godine, 2002., treća 2007., četvrta 2012. godine. Peta generacija Forestera svoju je svjetsku premijeru doživjela, kako i priliči, u SAD-u i to na New York International Auto Showu krajem ožujka 2018., no najnovija inačica s hibridnim pogonom e-Boxer predstavljena je u Ženevi u ožujku 2019. godine u modelima Forester i XV. Ovime i Subaru pokazuje koliko mu je stalo do europskog tržišta, iako prema prodajnim rezultatima ono zauzima tek četvrto mjesto, iza SAD-a, Japana te Australije (i Oceanije). Sveukupno je u povijesti modela Subaru Forester u svijetu prodano preko 5 milijuna komada, od toga u Europi 369.000, osvojivši preko 90 različitih svjetskih nagrada.