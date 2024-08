Vozili smo Peugeot 3008 Hybrid 136: Dizajnerski fastback SUV, inovativna unutrašnjost i sjajan pogon

Dobro, potpuno električne verzije možda u ovom trenutku i nisu na samom 'vrhu top-lista' mogućih kupaca (što nema direktne veze s Peugeotom, već općenitim trendovima kad je riječ o potpuno električnim automobilima – nedovoljno razvijena infrastuktura, visoke cijene – ponajviše zbog preskupih baterija, nejasna strategija EU država kad je riječ o poticajima za energetski učinkovita vozila), ali imaju potencijal da to postanu. Poznato je da Peugeot predano radi na elektrificiranju cjelokupne game svojih vozila te će do 2025. svi 'lavlji' modeli imati elektrificiranu verziju, a do 2030. planira prodaju u Europi bazirati isključivo na električnim vozilima.