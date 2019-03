Sve su karte bacili na hibridnu tehnologiju: Nova Corolla puna je zanimljivih noviteta

Kad jedan model osobnog automobila preživi 53 godine na zahtjevnom svjetskom tržištu automobila, tome treba posvetiti pozornost

Sustav nudi sportski način rada, kao i funkcionalnost sekvencijalnog šesterostupanjskog mjenjača s polugama na kolu upravljača. Zahvaljujući znatno većoj snazi ​​od 180 umjesto 122 KS, ubrzanje automobila s petero vrata od 0 do 100 km/h značajno se poboljšava za točno tri sekunde u usporedbi s 1,8-litarskim hibridom: 7,9 sekundi umjesto 10,9. Iznenađujuće, maksimalna brzina (180 km/h) se ne poboljšava. Standardna potrošnja je tek nešto viša kod jače verzije (3,7 umjesto 3,3 litre na 100 km).

Corolla se prvi put temelji na Toyotinoj novoj globalnoj platformi TNGA (Toyota New Global Architecture) - u kompaktnoj klasi TNGA-C . Na istoj platformi temelje se i modeli C-HR i Prius. TNGA-C daje Corolli niže težište, čime se povećava upravljivost karoserije te pruža dodatna kontrola u zavoju. Velika krutost karoserije pomaže u poboljšanju udobnosti u vožnji, dok se dvostruka poprečna ramena stražnjeg ovjesa učinkovitije nose s neravninama na cesti, zbog čega je vožnja dodatno udobnija. I sigurnija. Prednji ovjes je MacPherson.

Platforma TNGA-C nudi bolje i ponekad neobične sustave pomoći vozaču. Sustav PCS (Pre Collision System) sada otkriva pješake u mraku, upozorava vozača u rasponu od 10 do 180 km/h i automatski naglo koči od 10 do 80 km/h. Tempomat (ACC) s prilagodbom brzine pomoću radara sada ima funkciju stop-and-go i od 70 km/h neuobičajenu funkciju pretjecanja: ako je vozilo ispred vas sporije na cesti i postavite pokazivač smjera, automobil automatski ubrzava kad krenete u pretjecanje. Ako, međutim, sustav prepozna nadolazeći promet iz suprotnog smjera ili automobile iza vas koji već pretječu, on zaustavlja proces ubrzanja.

Inteligentni sustav kontrole udaljenosti (iACC) prepoznaje i prometne znakove: kad je registrirano novo ograničenje brzine, vozač može podešavati brzinu kretanja na trenutnu granicu samo jednim dodirom gumba. Tu je i sustav detekcije i praćenja prometne trake LTA (Lane Trace Assist), pomoć za mrtvi kut na bazi radara (BSM), kao i pomoć za vožnju unatrag (RCTA). Ostali tehnički dodaci uključuju prilagodljive amortizere, LED prednja svjetla te Matrix LED prednja svjetla s automatskim reagiranjem na dolazeća vozila.