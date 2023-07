Subaru slavi 70. godišnjicu postojanja: Automobilski i zrakoplovni sektor kao temelj

1917. Chikuhei Nakajima osniva Aircraft Research Laboratory.

1918. Aircraft Research Laboratory mijenja naziv u Nakajima Aircraft Factory (koji je zatim 1931. osnovan kao Nakajima Aircraft Co., Ltd.).

1945. Nakajima Aircraft Co., Ltd. reorganiziran je u Fuji Sangyo Co., Ltd. i prelazi s proizvodnje letjelica na proizvodnju civilnih proizvoda.

1950. U skladu sa Zakonom o reorganizaciji trgovačkih društava, Fuji Sangyo Co., Ltd. dijeli se na 12 društava, uključujući Fuji Kogyo, Fuji Jidosha Kogyo i Utsunomiya Sharyo.

1953. Pet od 12 društava, uključujući Fuji Kogyo, vlastitim kapitalom doprinose osnivanju tvrtke Fuji Heavy Industries Ltd. (Fuji Heavy Industries zatim je 1955. preuzeo tih pet društava i spojio se s njima).

2017. Fuji Heavy Industries Ltd. mijenja naziv u Subaru Corporation.