Što kažu brojke: Usporava li hrvatsko tržište novih automobila?

Udio potpuno električnih automobila u Hrvatskoj je i dalje samo 0,2 posto na razini prva tri mjeseca, a u Norveškoj samo u ožujku 57 posto

Poznati su rezultati prodaje automobila za ožujak u Hrvatskoj, pa iako je s 5041 novoregistriranim automobilom treći mjesec 2019. najbolji ove godine u odnosu na pojedinačna prva dva s otprilike po 1500 komada, ovo bi mogla biti naznaka slabije ukupne prodaje do kraja godine. Iako, uz hvalevrijedne akcije Fonda za zaštitu okoliša i prošlotjednog kruga poticaja za kupnju električnih vozila od čak 17 milijuna kuna, što je pet milijuna više nego prošle godine, nešto će se sasvim sigurno odraziti i na samu prodaju osobnih automobila. No godina je duga i tek je jedan kvartal iza nas pa ćemo ipak pričekati do kraja 2019. Bez obzira na sve, od ovog mjeseca redovito ćemo vas izvještavati o kretanju prodaje automobila kako koji završi. Zahvaljujući Promociji plus, meritornoj tvrtki za pitanja analize prodajnih rezultata automobilskog tržišta, koja na hrvatskom tržištu djeluje kao agencija za istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, donijeli smo vam precizno stanje stvari.

U Hrvatskoj je u prva tri mjeseca registrirano 12.139 novih osobnih vozila, odnosno za 12,2 posto manje od broja novih registracija u istom razdoblju prethodne 2018. godine, kada je zabilježeno 13.839 registracija novih osobnih vozila. U prilog tvrdnji o trendu pada govori i činjenica da zapadnoeuropsko tržište za prvi kvartal 2019. bilježi pad od 3,5 posto, na 3,78 milijuna ukupno novoregistriranih automobila.

Volkswagen, Škoda i Renault predvode listu najprodavanijih marki

Vrh ljestvice prodaje novih vozila u prva tri mjeseca pripao je Volkswagenu te s 2025 vozila drži 16,68 posto tržišta (u odnosu na lanjskih 1778 vozila i tržišni udio od 12,85 posto). Na drugom je mjestu Škoda s 1313 vozila ili 10,82 posto tržišta (prošle godine 1539 vozila i 11,12 posto tržišta). Renault je treći s 1071 vozilom ili 8,82 posto tržišta (prošle godine 1120 vozila i 8,09 posto tržišta). I te prve tri marke jedine se mogu pohvaliti time da su u prva tri mjeseca 2019. prodale više od 1000 automobila. Na četvrtom je mjestu Suzuki te s 926 vozila drži 7,63 posto tržišta, dok je Dacia na petom mjestu s 761 vozilom (6,27 posto tržišta).