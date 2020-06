Stiže osvježeni Peugeot 308; od jeseni s digitalnim kokpitom i mnogo nove tehnologije

Novi 308 hatchback i karavanski SW uvode novi standard u smislu dizajna i opreme, koji će biti usvojen za sva buduća lansiranja marke

Od sustava pomoći vozaču će biti na raspolaganju Upozorenje na opasne zone koje je sada besplatno uključeno u standardnu ​​ponudu (ovisno o državi). Osvježeni 308 nudi kompletnu paletu opreme za pomoć u vožnji dostojnu gornjih segmenata poput: prilagodljivog tempomata sa funkcijom Stop & Go u paru s automatskim mjenjačem EAT8 ili do 30 km/h s ručnim mjenjačem s podesivom postavkom udaljenosti između vozila, visiopark sa 180 ° stražnjom kamerom i funkcijom Park Assist. Ovim se mjeri raspoloživo parkirno mjesto i parkira vozilo umjesto vozača. Tu je i automatsko kočenje u nuždi od 5 km/h do 140 km/h (ovisno o verziji) i upozorenje o riziku od sudara, koje otkriva pješake u traci do brzine vozila od 60km/h, upozorenje o aktivnom voznom traku (ili upozorenje na cesti) s korekcijom trake od 65 km h nadalje, kao i upozorenja vozača na njegovu budnost tijekom dugog vremena vožnje i pri brzini većoj od 65 km/h koje analizira mikro-pokrete na upravljaču. Tu je i automatsko prebacivanje dugog snopa svjetla, prepoznavanje i preporuka znakova ograničenja brzine, aktivni sustav praćenja mrtvog kuta (s korekcijom putanje). Ova je funkcija dostupna od 12 km/h, kao i električna parking kočnica.