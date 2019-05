S ovom jurilicom moći ćete i na skijanje: Osim što je opako snažna, ima i prostora za prtljagu

McLaren Automotive ima novi superautomobil koji cilja na malo drugačiju klijentelu

'Dizajniran za udaljenost, on pruža udobnost i prostor koji se očekuju od Grand Tourera, ali s razinom agilnosti koja nikada prije nije viđena u ovom segmentu', izjavio je generalni direktor tvrtke McLaren Mike Flewitt . GT slijedi nadolazeći Speedtail hypercar, 720S Spider i 600LT Spider i sve je to dio McLarenova poslovnog plana Track 25. Uvođenje proizvoda, koje je započelo 2018. godine, obvezuje ih da izbace još 18 novih modela ili derivata do 2024. godine. Veći dio McLarenova inženjerskog fokusa u stvaranju GT-a bio je upotrebljivost i stvaranje udobnosti.

GT će pokretati novi, središnje postavljeni benzinski 4-litreni motor V-8 s dvije turbine pod oznakom M840TE. Njegova snaga je 620 KS (456 kW), sa 630 Nm najvećeg okretnog momenta u rasponu od 5500 do 6500 okretaja u minuti. Mjenjač u GT-u je 7-brzinski SSG, a pogon na stražnjim kotačima. Podaci o njegovim performansama govore sami za sebe: ubrzanje od 0 do 100 km/h mu je 3,2 sekunde, a do 200 km/h 9 sekundi. Krajnja brzina mu je 326 km/h. Što se kočnica tiče, prednji diskovi su promjera 367 mm, a stražnji 354 mm od lijevanog željeza, no u opciji su i karbonsko-keramički diskovi s čeljustima od lijevanog aluminija. Za gume se pobrinuo talijanski proizvođač Pirelli sa svojim modelom P Zero u dimenzijama naprijed 225/35R20, a straga 295/30R21. Visina od podloge GT-a je 110 mm (130 mm kada je vozilo podignuto).