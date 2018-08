Robert i Niko Kovač i u Hrvatskoj bi lako odabrali idealan auto

Ako ste pomislili da se za nogometaše auti naručuju posebno i čekaju dugo jer je riječ o izuzetno skupim i sofisticiranim autima, prevarili ste se – AutoZubak puno rasnih Audija ima odmah na raspolaganju za isporuku bili oni novi ili rabljeni

Provjerili smo što se od navedenih automobila nudi u našim salonima i nemalo se iznenadili da se u 'roku odmah' mogu dobiti slična vozila. Praktički, još danas. Primjerice, SQ7 dostupan je kao potpuno nov, ali i kao godinu dana star rabljeni model. Golemi dizelski stroj zaprema četiri litre i daje snagu od 435 KS te monstruozni okretni moment od 900 Nm već od 1000 o/min. S njime se golemi SUV ponaša kao pravi sportski auto, tako i zvuči, a osim ubrzanja do stotke od samo 4,8 sekundi, može se pohvaliti i brzinom od 250 km/h. Cijena za rabljeni je 999.990 kuna, ima tek 32.000 km i prodaje ga Neostar. Novi stoji 1.256.000 kuna. Razlikuju se i bojom i opremom.

Što voze nogometaši vječna je tema koja zabavlja ne samo ljubitelje nogometa već i automobiliste koji strogo nadziru svaki njihov korak. Niko i Robert Kovač svoje su limene ljubimce odabrali prekjučer. Audi je njihov sponzor, a odabir je pao na SQ7 , kao najbrži rasni Audijev SUV te na RS6 , jedan od najbržih karavana na svijetu koji može iznervirati čak i vozače Ferrarija jer je brz poput superautomobila, ali nudi puno prostora i faktor iznenađenja. pomalo je bizarno juriti karavanom brzinaa kojima to čine superautomobili, ali Audi time pokazuje da mu je stalo do entuzijasta koji vole neobične aute visokih performansi.

Za one koji žele sportsku eleganciju uz štedljiv motor ili jednostavno za one koji vole dizelske limuzine klasičnoga kroja, tu je i Audi A6 3.0 TDI Avant s 21-inčnim kotačima i Performance paketom koji donosi moćnijih 320 KS i upadljiv aerodinamički paket kao sjajnu nadopunu sivoj boji. Prodaje se za 555.500 kuna i izgledao bi odlično u garaži nogometaša. Baš kao i kupe poput Audija RS5 sa 450 KS, koji se može dobiti odmah za 775.000 kuna, ima tek 20.000 kilometara i u vrhunskom je stanju. Za 226.000 kuna manje nudi se S5 Sportback koji donosi još jedan par vrata i 354 KS iz benzinskog motora. Najmanji RS koji je trenutačno u ponudi je plavi RS3 sa 400 KS koji stoji 670.312 kuna i koji najviše plijeni pažnju svijetlim kožnatim sjedalima i upadljivim izgledom.

Bogatoj ponudi treba kao još jedan plus pridodati i sjajno sučelje za pregled svih rabljenih vozila u 360 stupnjeva na webu, ali i mogućnost online narudžbe na www.neostar.hr. Jasno, svi automobili bili oni novi ili rabljeni, dolaze s tvorničkim jamstvom, ali i dodatnim pogodnostima poput police osiguranja i slično. To samo pokazuje kako AutoZubak ima spreman auto za svačiji ukus, pa bio on i izuzetno zahtjevan i pokriven čak i basnoslovno visokim budžetom i prohtjevima.