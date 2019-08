Puritalia Berlinetta snage 965 KS stiže ove jeseni u seriji od samo 150 primjeraka

Ručno izrađeni talijanski super GT automobil najsnažniji je talijanski hibridni automobil, a ima kombinirani super-hibridni pogon s klasičnim benzinskim V8 motorom i elektromotorom

Dimenzije automobila su: 4500 mm duljina, 1982 mm širina (bez retrovizora), a međuosovinski razmak 2701 mm. Težina automobila je 1410 kg. Ubrzanje do 100 km/h je 2,7 sekunde, a od 0 do 200 km/h je 7,2 sekunde. Dimenzije guma su: prednje 285/30 R 19, a stražnje 335/25 R 20, a gume prve ugradnje Michelin Pilot Super Sport, s runflat tehnologijom.

Napredni električni AC motor s aksijalnim fluksom isporučuje Yasa i proizvodi do 370 Nm okretnog momenta i 215 KS maksimalne snage, a sam elektromotor teži nešto više od 25 kg. Puritalia je motor integrirao izravno na stražnji diferencijal, zahvaljujući izuzetno kompaktnom promjeru od 305 mm i aksijalnoj dubini od 106 mm. U ovoj konfiguraciji okretni moment koji elektromotor isporučuje zaobilazi mjenjač i djeluje izravno na stražnje kotače samo kroz konačni omjer. Ova je konfiguracija optimalna za prijenos ogromnog okretnog momenta pod uvjetom da se električni motor nalazi na kotačima, a koji su uvijek u potpunosti dostupni od 0 do 7000 okr/min. Upravljanje elektromotorom djeluje usporedno s automatiziranim upravljačkim mehanizmom 7-brzinskog ručnog mjenjača AMT (Automated Manual Transmission), povećavajući potisak tijekom otvaranja kvačila neophodno za prebacivanje brzina. To rezultira stalnim ubrzanjem, čak i tijekom promjene brzina. Puritalijevi inženjeri također su ugradili kvačilo s elektronskim upravljanjem koje u posebnim uvjetima korištenja odvaja elektromotor od diferencijala kako bi se izbjeglo povlačenje (dragging) tamo gdje to nije potrebno. Da bi se osigurao rad elektromotora čak i tijekom najintenzivnijih razdoblja uporabe, temperaturu motora stalno nadzire i upravlja sustavom hlađenja koji omogućuje protok dielektričnog ulja do 20 litara na sat.