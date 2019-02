Povratak GT legende: Nova Toyotina Supra izgleda sjajno, zar ne?

Peta generacija Supre predstavljena je javnosti na detroitskom autosalonu sredinom siječnja ove godine. Ono što smo mogli vidjeti u ljeto prošle godine na engleskom festivalu brzine u Gooodwoodu pod misterioznom oznakom A90 u maskiranom obliku bila je samo najava onoga što dolazi

Nova Supra, preciznije GR Supra prvi je globalni model Toyota Gazoo Racinga, čime su okončana dugogodišnja nagađanja svih zaljubljenika u sportske automobile o povratku ovog legendarnog modela. Kad krene u prodaju u ljeto ove godine, bit će dostupna u dvije plus jednoj izvedbi - 3.0 i 3.0 Premium te kao poseban model s predstavljanja baziranim na 3.0 Premiumu.

Ako se vratite koju godinu unatrag, sjetit ćete se da su 2012. izašla dva sestrinska modela, Toyota GT86 i Subaru BRZ, i oba modela su se bazirala na pogonu samo na stražnje kotače. Za Subaru nas je to malo i iznenadilo, s obzirom na njihovu dugogodišnju predanost automobilima s pogonom na sve kotače, no za Toyotu to ne bismo rekli, pogotovo ne za njihove sportske automobile.

Sve je počelo još 1967. modelom Toyota 2000GT, a pod imenom Celica Supra 1978. ovo legendarno ime je hit the road i proizvodilo se u četiri generacije sve do 2002. Od 1986. maknuto je ime Celica i ostalo je samo Supra. Naravno, svi su ovi modeli imali pogon na stražnja dva kotača, kako i priliči čistokrvnim sportskim automobilima. Izbalansiran sportski model ima idealan raspored težine u omjeru 50:50.