Porscheova retro jurilica ima baš sve: Ograničena serija modela kojima je želja kupca zapovijed

U ovom modelu sve je podređeno performansama, pa čak i klimatizacijski uređaj dolazi samo ako to kupac želi

Model 911 Speedster pokreće 4-litreni 6-cilindrični boxer s atmosferskim usisom snage 502 KS i 469 Nm najvećeg okretnog momenta. Motor se vrti do 9000 okretaja u minuti, a ova sportska jurilica ubrzava od 0 do 97 km/h za 3,8 sekundi do maksimalne brzine od 309 km/h. Motor modela 911 Speedster poboljšan je individualnim prigušnim tijelima koja čine reakciju na dodir pedale gasa još oštrijom, baš kao u trkaćem automobilu 911 GT3 R. Kako bi pružio posebno zanimljivo iskustvo vožnje, 911 Speedster dostupan je isključivo sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem GT Sport. Planirano je da će se 911 Speedster moći naručiti od 7. svibnja ove godine i to samo za kupce u Americi.