Pojačane mjere osiguranja auto salona u Frankfurtu zbog najavljenih prosvjeda klimatskih aktivista

Uz probleme s nedolaskom brojnih izlagača, početkom tjedna je vandalizirano više od 40 luksuznih Jaguara, Land Rovera i Aston Martina u prodavaonici automobila kod Frankfurta

IAA sajam automobila u Frankfurtu, koji počinje 12. rujna i traje do 22. rujna, opterećen je velikim problemima pred 68. izdanje s otkazivanjem brojnih izlagača zbog prevelikih troškova najma prostora te zastarjelog koncepta izložbe. Organizatori su se susreli s još jednim velikim problemom, jer su sada suočeni s najavom javnih nereda koje bi trebali organizirati klimatski aktivsti, koji pozivaju ljude da se pridruže protuautomobilskim prosvjedima.

Njemčka policija već istražuje skupinu koja sebe naziva ' Rocks in the Gearbox ' (u prijevodu - kamenje u mjenjaču) nakon što je početkom ovog tjedna više od 40 luksuznih vozila vandalizirano u prodavaonici automobila u Kronbergu na periferiji Frankfurta, nastavljajući tako niz anti-auto prosvjeda.

Ekološke skupine, uključujući i spomenutu 'Rocks in the Gearbox', pozvale su javnost da se 14. rujna pridruže prosvjedima u Frankfurtu, što je natjeralo VDA da upozori posjetitelje izložbe automobila da očekuju duže redove na sigurnosnim kontrolnim punktovima.

U priopćenju za agenciju Reuters Eckehart Rotter, glasnogovornik VDA je izjavio: 'U bliskom smo kontaktu sa sigurnosnim vlastima baš kao i svaki puta za vrijeme sajma IAA. Kontrola ulaza bit će pooštrena, s obzirom na to da može doći do spontanih nereda na sajmu.'

Policija u Wiesbadenu u četvrtak je priopćila kako istražuje ovu skupinu nakon što su u ponedjeljak preuzeli odgovornost za uništavanje Jaguara, Land Rovera i Aston Martina u trgovini automobila. Vjetrobranska stakla i prozori, poklopci motora i ostali dijelovi limarije razbijeni su metalnim predmetima i razbijena su dvoja staklena vrata na trgovini automobila, rekao je Reutersu glasnogovornik policije u Wiesbadenu. On je isto tako izjavio da su vandali koristili maljeve i pajsere.

U izjavi skupine 'Rocks in the Gearbox' se traži detaljniji nadzor radnih uvjeta u srodnim industrijama, uključujući transport tereta, industriju pamuka i gume, kao i one koji se bave rudarenejm rijetkih prirodnih elemenata koji se koriste u proizvodnji električnih baterija i elektronici.

Ranije u kolovozu, klimatski aktivisti zauzeli su željezničke pruge koje su opskrbljivale Volkswagenovu tvornicu Wolfsburg, javlja policija iz Wolfsburg-Helmstedta. Glasnogovornik plocije je rekao da su otvorili istragu o potencijalnom opasnom ometanju željezničkog i brodskog transporta.