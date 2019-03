Ovo je Rimčev adut za Ženevu: Donosimo detalje o najmoćnijem, potpuno električnom hiperautomobilu na svijetu

Domaći proizvođač električnih hiperautomobila, tvrtka Rimac Automobili na autosalonu u Ženevi predstavit će danas svoj najnoviji uradak

Kada govorimo o snazi modela C_Two, ne možemo samo jednostavno reći da on ima motor snažan toliko konjskih snaga, jer ovdje se radi o čak četiri ugrađena motora, po jedan na svakom kotaču. Zapravo, govorimo o pogonskom sustavu, a to je možda i najbolji opis u ovom slučaju. Dakle, pogonski sustav ima 1914 KS, uz nezamislivih 2300 Nm najvećeg okretnog momenta. Ako ste mislili da su ovo impresivne brojke, pogledajte sljedeći podatak: C_Two ubrzava od 0 do 100 km/h za 1,85 sekundi, a krajnja brzina mu je okruglih 300 km/h. Do krajnje brzine C_Two ubrzava iz stanja mirovanja za samo 11,8 sekundi.

Kako se radi o potpuno električnom automobilu, naravno da snaga iz koje se napaja cijeli sklop leži u njegovoj bateriji, a ona ima kapacitet od 120 kWh te omogućuje krajnji domet jednim punjenjem od 550 kilometara. Taj domet iskazan je prema najnovijim i najstrožim kriterijima WLTP-a (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure ili diljem svijeta harmonizirana procedura testiranja lakih vozila), dok je prema NEDC-u (New European Driving Cycle ili novom europskom ciklusu vožnje) domet 650 kilometara. Da podsjetim, prvotna namjera ovog potonjeg tipa testiranja bila je da se izmjeri razina emisije NOx, no taj način testiranja ima veliku manu u tome što se radi samo o laboratorijskoj simulaciji, a ne stvarnom testiranju automobila u vožnji na prometnicama.