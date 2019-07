Njemačka je prestigla Norvešku i postala najveće tržište električnih automobila u Europi

U prvoj polovici godine u Njemačkoj je registrirano više električnih automobila i plug-in hibrida nego u vodećoj europskoj zemlji prema broju prodanih elektroautomobila, Norveškoj. Kina je još uvijek daleko ispred svih

U Francuskoj je bilo 29.000 novih registracija električnih automobila u prvoj polovici godine (plus 38 posto), dok je u Velikoj Britaniji broj novih registracija tih vozila pao za sedam posto od siječnja do lipnja na 27.000 komada. Nasuprot tome, došlo je do naglog porasta u Nizozemskoj, u kojoj je u prvoj polovici 2019. prodano oko 20.000 e-vozila (plus 122 posto).