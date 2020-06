Nikola Badger pickup; električni 'jazavac' s dometom od 960 km

Korisnici Badgera imaju na izbor koristiti samo bateriju koju mogu napuniti na električnoj punionici, kada im nije dostupna punionica vodika za pogon na vodikove gorivne ćelije, ili kombinaciju oba sustava

U svijetu današnje moderne tehnologije svaki dan čujemo vrlo zanimljiva inženjerska rješnja, koja bi nam mogla ili barem, trebala olakšati budućnost. Mobilnost je tako jedna od nedvojbeno velikih tema, iako mnogi još uvijek tradicionalno drže da je konstrukcija vozila, automobila, rezervirana smo s pogonom na motore s unutarnjim izgaranjem. No svijet kakvog znamo se mijenja, a budućnost nam se ubrzano događa.

Mnogi skeptici će odmah pomisliti da je riječ samo o pustim željama, no Nikola Corporation dizajnira i proizvodi vozila s pogonom na vodik, električni pogon, dijelove vozila, sustave za skladištenje energije i vodikove stanice. Ovu američku tvrtka za dizajn i proizvodnju hibridnih teških kamiona sa sjedištem u Phoenixu u Arizoni, gdje također obavlja svoje istraživačke i razvojne operacije. Tvrtka je Osnovana 2014. godine u Salt Lake Cityju, u saveznoj državi Utah. Tvrtka je, kao što smo već spomenuli, dobila ime po slavnom Nikoli Tesli, a vodi ju njezin vizionarski predsjednik uprave Trevor Milton .

Badger je dizajniran za vožnju od 0-160 km/h uz minimalan gubitak performansi i za rad na uzbrdici do 40 posto pomoću naprednog softverskog miješanja baterija i gorivnih ćelija. S potpuno napunjenom prikolicom i kombiniranom težinom vozila do 8165 kg, a vozilo će se moći pokrenuti iz mirovanja na uzbrdici do 30 posto bez zastoja rada (stall) elektromotora.

Predbilježbe za model počinju 29. lipnja, a samo vozilo će biti prikazano na godišnjem događaju tvrtke 'Nikola World 2020' u Phoenixu, u rujnu ove godine.

Osnivač Nikola Croporation-a Trevor Milton tvrdi da će posjetitelji moći vidjeti pravi funkcionalni model, a ne 'lažni izložbeni pickup'. Pretpostavlja se da se ova izjava odnosi na Teslu Cybertruck, koji je otkriven prošle godine.