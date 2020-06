VW ima novog izvršnog direktora; Ralf Brandstätter preuzima vodstvo od Herberta Diessa

Nakon postavljanja strateških temelja u posljednjih nekoliko godina, s dosljednom orijentacijom prema e-mobilnosti i stvaranju struktura za digitalizaciju automobila, tvrtka sada jača vodeće upravljačke strukture koncerna Volkswagen i marke

Volkswagen grupa je objavila kako je došlo do promjena u vodstvu marke VW i same Grupe, jer će od 1. srpnja 2020. godine Ralf Brandstätter, dosadašnji operativni direktor (COO) marke VW preuzeti funkciju izvršnog direktora (CEO) ove marke. On će naslijediti dr. Herberta Diessa, koji je prethodno bio odgovoran za ovu, ali i ulogu direktora Volkswagen koncerna. Ovime će dr. Diess dobiti veću slobodu u svom radu kao izvršni direktor Grupe.