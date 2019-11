Lexus će predstaviti svoj prvi električni model u Kini

Pretpostavlja se da će novi model na baterije biti električna verzija crossovera UX, uz dodatak imena - Electric

Lexus i matična tvrtka Toyota trebali bi lansirati tri električna modela do kraja 2021. godine. Kako bi postigao taj cilj, Lexus planira otkriti svoj prvi BEV (električno vozilo na baterije) u studenom 2019. godine, a ovime se proširuje odgovor na potrebe raznih regija širom svijeta, uključujući razvoj HEV-ova (serijski hibrid), PHEV-ova (plug-in hibridi), BEV-ova (električna vozila na bateije) i FCEV-ova (električna vozila s pogonom na vodikove gorive ćelije). Nakon toga, Lexus planira proširiti svoju elektrificiranu seriju vozila, jer će lansirati svoj prvi Lexus PHEV i novu namjensku BEV platformu početkom sljedećeg desetljeća. Do 2025. Lexus će imati na raspolaganju elektrificirane verzije svih Lexusovih vozila, a cilj im je da prodaja elektrificiranih modela vozila nadmaši one uobičajene modele vozila s unutarnjim izgaranjem.