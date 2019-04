Je li napredak uvijek nužno i dobra stvar? Donosimo sve prednosti i mane elektroničke ručne kočnice u automobilu

To je sustav koji, za razliku od mehaničkog kabela kod stare ručne kočnice na polugu, koristi 'brake by wire' tehnologiju

Od onih složenijih funkcija možemo nabrojati i neke posve 'izvanzemaljske' poput; night vision funkcije (s njom vidimo bolje ispred svog vozila u potpunom mraku), automatizirani sustav sigurnosnih pojaseva (obično u američkim automobilima, kako bi se osiguralo da se na prednja dva sjedala koriste sigurnosni pojasevi), sustav zadržavanja u voznoj traci, sustav za upozorenje na mrtvi kut,.... Ta lista je svakim danom sve dulja, no pitanje jest – da li su nam te moderne funkcije i potrebne?

U modernim automobilima danas imamo cijeli niz funkcija koje nam pomažu da naš automobil bude funkcionalan u uobičajenim, dnevnim situacijama. Idealno bi bilo da poznajemo kako i na što svaka od tih funkcija djeluje, i naravno, čemu služi. Ne moraju nužno sve funkcije u automobilu biti elektroničke prirode, to može na primjer biti i sustav Isofix , koji je čisto mehaničke prirode, a služi pričvršćenju na siguran način dječje sjedalice na stražnjem sjedalu.

Jedna od funkcija koja se nalazi u sve većem broju modernih automobila je i funkcija elektroničke parkirne kočnice (Electronic Parking Brake ili EPB). To je ona mala polugica, veličine prekidača, koja se nalazi obično na središnjoj konzoli između prednja dva sjedala. Nekada smo tu imali 'staru' dobru polugu ručne kočnice. Je li to nužno i napredak ili ne?

Ideja je da EPB oslobodi prostor u kabini, tako da proizvođači automobila mogu umetnuti dodatni držač za čaše ili jastučić za manipuliranje kurzorom za infotainment sustav, ali u previše slučajeva elektronska parkirna kočnica je znatno manje pouzdana od svog mehaničkog prethodnika , a problemi s kočionim čeljustima kod EPB-a uobičajena su pojava. I ne samo to, novi modul elektroničke ručne kočnice kod Range Rover Sporta stoji preko 10.000 kuna! A osim toga, često puta nam se dogodi da ne znamo je li EPB aktivirana, načešće kada izlazimo iz parkiranog vozila, a željeli bismo biti sigurni da nam naš automobil neće jednostavn 'odlutati' niz kosinu ceste.

Ne samo to, nego ta nova tehnologija obeshrabruje vozače da primjene ručnu kočnicu (u slučaju kada je cesta pod nagibom) kada se zaustavljaju samo nakratko pa sjednu s nogom na kočnicu na semaforu, često zasljepljujući svojim jakim crvenim stop svjetlima putnike u automobilu iza nas. To je uobičajena pojava i kod automobila s automatskim mjenjačem. Na semaforu ne prebacite uvijek iz položaja Drive u položaj Neutral ili Park, nego jednostavno držite nogu na pedali kočnice.

Elektronička ručna kočnica je sustav koji, za razliku od mehaničkog kabela kod stare ručne kočnice na polugu, koristi 'brake by wire' tehnologiju, koja prije ili kasnije opet završi na kočionim čeljustima (obično na stražnjim kotačima na kojima ručna kočnica djeluje) sustavom mehaničkih kabela. U redu, oni u ovom slučaju ne idu dužinom polovice automobila do kočionih čeljusti. Jedna od dobrih stvari kod EPB-a je i pomoć kod kretanja iz mirovanja (Hill Start Assist) da nam vozilo ne krene unatrag, ali ta funkcija ne ide nužno uz svaki model automobila. I obično, aktiviranu EPB ne moramo sami deaktivirati rukom, već to ide automatiziranim putem kada pritisnemo papučicu gasa.