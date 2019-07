Isprobali smo novi Range Rover Evoque i saznali zašto je upravo ovaj SUV bestseller

Druga generacija je predstavljena krajem studenog 2018., pa iako se ne razlikuje dramatično od prve generacije mnoge pozitivne promjene su napravljene

Što se motora tiče, naš testni je imao četverocilindrični dvolitreni turbodizelski agregat Ingenium Td4. Rekli smo već i da je naša izvedba MHEV, odnosno da je blagi hibrid. On radi na principu prikupljanja energije koja se uobičajeno gubi prilikom kočenja. Zahvaljujući elektropokretaču-generatoru integriranom s remenom na motor, energija se pohranjuje u bateriju koja se nalazi ispod podnice. Pri brzinama nižima od 17 km/h i kada vozač koči, motor će se isključiti, no vi to nećete niti primjetiti.

Kada krećete, pohranjena će se energija iskoristiti kao pomoć motoru pri ubrzanju i smanjenju potrošnje goriva. Mjenjač je 9-brzinski ZF-ov automatski mjenjač, koji u kombinaciji s ovim motorom omogućuje ubrzanje od 0 do 100 km/h u 11,2 sekundi, a krajnja brzina mu je 196 km/h. Ovaj drugi podatak vjerojatno nećete nikada provjeriti, osim ako niste na nekom preostalom odsječku njemačkog autobahna ili svjesno ne kršite zakon, no prvi, onaj o ubrzanju će vas jako zanimati. Treba reći da je ovaj motor jako uglađen ako ste vozač koji ne traži previše i ako jednostavno uživate u vožnji bez nekih naglijih ubrzanja. No, za sve one aktivnijeg tipa vozača, 150 KS i 9-brzinski mjenjač malo će vas ostaviti ravnodušnima, jer iako to nije malo konjskih snaga, uparen s ovim mjenjačem biti će vam previše trom i za neka naglija ubrzanja prilično oklijevajuć. Stvar donekle može popraviti ručno mjenjanje brzina, jer tada taj nedostatak nećete osjetiti u tolikoj mjeri. Za takve vozače preporučujemo malo jače verzije dizelskih agregata od 180 ili 240 KS. Za one koji vole benzinske motore tu su dvolitreni četverocilindrični snage 200, 250 i 300 KS.