I dalje ne tako sjajni rezultati prodaje novih automobila u Hrvatskoj; Pad od 24 posto u odnosu na prošlogodišnji kolovoz!

U kolovozu 2020. je u Hrvatskoj novoregistrirano 2599 novih osobnih automobila, a modeli s najviše novih registracija u kolovozu su Škoda Octavia sa 176 komada te VW Polo sa 149 komada. Škoda Octavia je i dalje najprodavaniji model u prvih osam mjeseci 2020. sa 1593 primjeraka

Novoregistrirano je ukupno u mjesecu kolovozu 2599 novih osobnih automobila, što je 'samo' 818 komada manje nego u mjesecu kolovozu prije točno godinu dana. To je pad od 23,94 posto u odnosu na prošlogodišnji kolovoz. Isto tako, činjenica je da je prošlogodišnji kolovoz sa 3417 komada, po količini prodanih automobila, bio i najlošiji mjesec u prvih osam mjeseci 2019. godini. No to je donekle i razumljivo jer je to onaj pravi ljetni mjesec, u kojem su mnogi bili na godišnjim odmorima. Ukupno u prvih osam mjeseci 2020. je prodano 25.167 novih automobila, a ako ovu brojku usporedimo s prvih osam mjeseci 2019. kada je bilo prodano 47.785 novih automobila, onda je ovo pad od 47,33 posto. Za usporedbu, prvih sedam mjeseci 2020. taj je pad u odnosu na prošlu godinu iznosio 49,13 posto.

Posve je jasno da rezultati registracija novih automobila u mjesecu kolovozu i dalje nisu posve realni, jer se radi o izvanrednim okolnostima, ali su ipak bolji pokazatelj trendova u 2020. godini. Spomenuti ćemo da prema tipu motora, u gornjoj tablici možemo vidjeti preferencije hrvatskih kupaca što se tiče vrste pogonskog goriva u prvih osam mjeseci 2020. godine. Ukupno je ove godine prodano 36 različitih marki automobila. Ovo je jedna marka automobila više od broja u prvih sedam mjeseci, a tu čast je u kolovozu pripala kineskoj marki Rariro s 1 prodanim komadom potpuno leketričnog automobila. To je onaj model, koji se može vidjeti po zagrebačkom Gornjem gradu, koji služi za prijevoz turista. Ne ulazeći u pojedinu marku, a rezultati su posve jasni za svaku od marki na našem tržištu, u ukupnim rezultatima u prvih osam mjeseci 2020. godine dominiraju i dalje Otto automobili ili kolokvijalno govoreći, automobili na benzin sa 14.285 komada ili 56,8 posto ukupnog tržišta prodanih novih automobila. Uzmemo li samo mjesec kolovoz ove godine, to je 1996 automobila ili 76,8 posto svih novih automobila prodanih u kolovozu 2020. Automobili s dizelskim motorom su i dalje na drugom mjestu s 8921 komada ili 35,4 posto. Na trećem mjestu su i dalje hibridni automobili sa 1474 komada ili 5,9 posto.

Potpuno električni automobili su u prvih osam mjeseci 2020. prodani u 157 primjerka i oni čine sada 0,6 posto hrvatskog tržišta prema tipu goriva. I ovdje vrijedi kao i kod plug-in hibrida da su bili sufinicirani od strane Fonda, ali prave rezultate te akcije ćemo tek vidjeti kada sva naručena i ugovorena vozila budu i isporučena kupcima. U svakom slučaju, pratiti ćemo ovu temu pozornije. Ove godine budžet je bio veći, po 22 milijuna kuna za tvrtke i isto toliko za građane. Od tih ukupno 44 milijuna moglo bi se 'izvući', ako računamo po 70.000 kuna po čisto električnom automobilu skoro 630 komada, no tu će vjerojatno biti i jedan dio plug-in hibridnih modela koji mogu dobiti do 40.000 kuna po automobilu. No, na tržištu i nema baš previše modela takvih hibridnih automobila, no vidjeti ćemo na kraju ovog kruga poticaja kako će se to točno odraziti na prodajne brojke. Moramo ovdje i dodati, da smo uputili Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost službeni upit oko detalja ovogodišnje akcije, ali niti nakon, sada već 5 tjedana još nismo dobili njihov službeni odgovor sa svim detaljima i za 2019., ali i 2020. godinu. Toliko o 'čuvenoj' hrvatskoj administraciji!

Prodaja prema županijama

I na kraju, prodajni rezultati prema županijama za prvih osam mjeseci 2020. godine izgledaju ovako; u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji novoregistrirano je najviše automobila, 10.671 komada ili 42,4 posto od ukupne količine prodanih osobnih automobila u 2020. Na drugom mjestu je i dalje Šibensko-kninska županija sa 2119 komada novoregistriranih novih automobila ili 8,42 posto hrvatskog tržišta. Treće mjesto drži sada Splitsko-dalmatinska županija sa 1767 komada ili 7,02 posto tržišta. Prošli mjesec je na posljednjem mjestu bila Ličko-senjska županija, a tako je i nakon dobivenih rezultata za mjesec kolovoz, sa 114 prodanih automobila ili 0,45 posto tržišta.