[FOTO/VIDEO] Vozili smo Renault Mégane Intens TCe 140 FAP: Odličan automobil za mladu obitelj i više

Ovaj model je dobro pogođena mjera i prema dimenzijama, ali i prema voznim osobinama; za grad će vam biti spretan, agilan, a na duljim putovanjima nećete izaći umorni i isfrustrirani zbog manjka performansi

Renault Mégane IV ipak samo dijeli zajedničko ime sa svojim prethodnikom. Vizualno izgleda puno dinamičnije, ali nudi više prostora nego prije. Prednji kraj potpuno je u novom dizajnerskom stilu Renaulta, tomu prije svega doprinose njegove skladne linije koje, iako zaobljene, na prednjoj haubi imaju oštro profilirane linije. S boka te linije nisu prisutne, osim na donjem dijelu vrata, dok je stražnji kraj predominatno naglašen stražnjim svjetlima koja svojim tankim svjetlećim LED elementima sežu skoro do sredine, do amblema Renault na stražnjim vratima. Gledajući s dovoljne udaljenosti stražnji kraj je doista dinamičniji od prethodnika, a izvučeni stražnji krovni spojler daje mu i sportsku dimenziju. Kako je spojler priličnih dimenzija, poduprt s okomitim elementima sa svake strane cijela konstrukcija malo zaklanja pogled iz unutrašnjosti kabine, no to većinu vremena nipošto nije preveliki minus, možda malo u hektičnoj gradskoj vožnji.