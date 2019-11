[FOTO/VIDEO] Vozili smo Mégane R.S. Trophy: Uz ovu zvijer brutalne snage mnogi će se okretati za vama

Iako je naš testni automobil u biti ipak serijska verzija jednog kompaktnog vozila i homologiran za vožnju javnim prometnicama u Race modu će se mnogi okretati za vama

Na testu smo imali Renault Mégane R.S. Trophy, jedan od najpoželjnijih sportskih automobila svih zaljubljenika u brutalnu snagu od 300 KS u obliku jednog peterovratnog hatchbacka. Zapravo, i prije preuzimanja na jednotjedno testiranje ovog sportski pripremljenog serijskog Méganea bili smo donekle svjesni što nas očekuje. Na to smo se i pripremali kada smo prije koji tjedan vozili Clio R.S.-Line, odnosno jednu prilično light verziju Renaultovog sportskog programa R.S. I tada smo se prilično dobro zabavili, no to je ipak neki posve drugi svijet. Jer Mégane R.S. Trophy je zvijer, koju ukrotiti mogu doista samo rijetki. A i ti rijetki bi u najboljem slučaju morali u pripremi imati pokoju vozačku dozvolu viška.

Naravno, šalu na stranu, čak i s mnogo jačim sportskim automobilima od ionako jako snažnog motora našeg Trophyja od 300 konja, svatko tko imalo razmišlja svojom glavom izvući će onoliko koliko je razumno. Uostalom, razbiti se možete i s automobilom i od samo 50 KS. I nije poanta u bjesomučnoj jurnjavi, pogotovo uz ove nove zakonske izmjene, već u izvlačenju fragmenata genijalnosti inženjera koji se bave dizajniranjem i izradom današnjih modernih sportskih ikona. A Renault Mégane R.S. Trophy to doista i jest.

Vratimo se ipak malo unatrag, prvi Mégane R.S. Trophy se pojavio 2005. godine, samo devet mjeseci nakon što se prvi Mégane II R.S. našao na tržištu. Izmjene su bile usredotočene na podvozje, nazvano Sport2. Laganije felge, čvršće opruge, specifična zaustavljanja amortizera i ESP koji je moguće isključiti pomažu u poboljšanju performansi, sve je to dio Trophyja. Nakon što je produkcijska verzija stigla u prodaju 2009., Trophy verzija Mégane III R.S. predstavljena je 2011. Bazirana na Cup šasiji, opremljena je moderniziranim motorom, a snaga se povećala sa 250 na 265 KS. Njegove performanse su učinili ga najbržim serijskim modelom s pogonom na prednjim kotačima na tržištu, što dokazuje i rekordno odvoženi krug od 8:07,97 koji je Laurent Hurgon postavio na legendarnoj stazi Nordschleife na njemačkom Nürburgringu. To je također bio i komercijalni uspjeh, s prodajom koja je donijela dvostruko bolje rezultate od predviđenih. Uzimajući u obzir stilove kolekcije Mégane 2014., konačna iteracija temeljena na Méganeu III otišla je još više u potrazi za performansama. Kao što mu ime kaže, 275 Trophy hvali se nadograđenim motorom, s dodatnom snagom. Ova Trophy izvedba također je imala opciju titanijskog ispušnog sustava Akrapovič, smanjenu težinu i Öhlins amortizere.

Naš testni Mégane R.S. Trophy otišao je i puno dalje od prve generacije, i sada se u njemu nalazi 1,8-litreni četverocilindrični turbobenzinac s direktnim ubrizgavanjem goriva, ali uz nadogradnju motora koji sada mjeri ravno 300 KS (220 kW), s najvećim okrenim momentom od 400 Nm u slučaju šesterobrzinskog ručnog mjenjača (postoji i verzija s EDC mjenjačem s dvostrukom spojkom, koji omogućava dodatnih 20 Nm okretnog momenta). Dignete li prednju haubu vidjeti ćete da ispod nje ne stane više niti igla. Kako je riječ o motoru s turbinom, sam proizvođač kaže da je ova tehnologija preuzeta iz njihovog programa Formule 1, pri čemu se rotor turbine okreće oko 200.000 okr/min. Da bi to funkcioniralo sada je ugrađen na sustav keramičkih ležajeva. Lakša, tvrđa i glađa od čelika, keramika pomaže u smanjenju trenja. U stvari, ova tehnologija smanjuje razinu trenja za trećinu u usporedbi s tradicionalnim sustavom s kugličnim ležajom (uljni film). To dovodi do smanjenja vremena odziva turba.

Tu je i novi ispušni sustav, još jedno područje u kojem su poboljšane performanse motora na novom Trophyju. Stražnji ispušni lonac je opremljen mehaničkim ventilom koji omogućava podešavanje buke motora, po prvi puta u jednom R.S.-u. Položaj ventila, automatski upravljan prema vozačevom odabranom režimu vožnje Multi-Sense, brzini i opterećenju motora, ovaj sustav osigurava dva tona: kad se ventil zatvori, ispušni se plinovi usmjeravaju duž ispušnog sustava koji je posebno dizajniran za filtriranje niskih frekvencija buke i obrađuju srednje frekvencije. Zvuk koji se proizvodi ima sportski štih, ali jednostavan je za uši i za svakodnevnu upotrebu. U drugom, ekstremnijem slučaju, kad je ventil otvoren, smanjeni otpor protoka omogućuje usmjeravanje plinova u izravnijem smjeru. Tada se može iskazati puni sportski potencijal motora, i u pogledu performansi i buke.

No vratimo se malo ipak na naš ručni mjenjač. Šesterostupanjski manualni mjenjač biti će za mnoge nenavikle na sportskije izvedbe automobila malo zastrašujuć, jer pri mijenjanju brzina osjećate prilično jaki otpor i što je još važnije hodovi su izuzetno kratki. Nakon perioda prilagodbe na ovaj performance auto, obuzeti ća vas osjećaj posebnosti u svim smjerovima. Mjenjač je itekako precizan i tvrd, ne i pretvrd. A, zvuk – on je jednostavno nevjerojatan! Zapravo, iako je naš testni automobil u biti ipak serijska verzija jednog kompaktnog vozila i homologiran za vožnju javnim prometnicama u Race modu će se mnogi okretati za vama. Čak štoviše, unatoč ugrađenom sjajnom audio sustavu Bose, nekako vam niti ne pada na pamet slušati drugačiju glazbu od one koja dolazi sa stražnje strane vašeg Trophyja.

Da ne bi prolaznici pomislili da se radi o nekom objesnom iskazivanju sile na cesti, ovaj automobil jednostavno pokazuje od kojeg je materijala izgrađen. Taj zvuk 'pucanja' jednostavno je direktno iskazivanje snage njegova motora, i to u najneposrednijem obliku. Ubrzate li i onda 'abgasate' taj reski zvuk iz stražnje dvije cijevi će vas svakako dostići! Nije čak riječ niti o nekoj blesavoj, neodgovornoj jurnjavi, nego i kada se vozite sasvim umjerenim tempom. No da ne zaboravimo, ovo je ipak jedna zvijer; njegovo ubrzanje od 0 so 100 km/h je sjajnih 5,7 sekundi, a krajnja brzina čak 260 km/h. Nije da smo otišli do krajnjih granica, niti blizu naravno, ali vjerujte – ovaj stroj za to je sposoban. Pitanje je ipak u čovjeku, vozaču koji će rijetko iskoristiti i malo više od dvije trećine njegova potencijala. Ako i toliko!

Renault Mégane R.S. Trophy je, rekli smo već, kompaktno vozilo s petero vrata i njegove dimenzije su 4372 mm, širina 1874 mm (bez retrovizora), visina 1445 mm, a međuosovinski razmak 2669 mm te visina od podloge 101 mm. Težina verzije Trophy je 1419 kg, ali podugačak je popis olakšanih dijelova čak i u odnosu na 'normalni' R.S i uštede su do 26 kilograma. Kao standard, Mégane R.S. Trophy opremljen je kočnicama tvrtke Brembo, i kočione čeljusti, kako to već i priliči su obojane u crvenu boju. Promjer prednjih diskova je 355 mm, a stražnjih 290 mm . Dok su dimenzije guma 245/35 R 19, a kako je već zimsko doba na našem testnom automobilu su bile montirane zimske gume Continental WinterContact, koje na mokroj podlozi sjajno funkcioniraju. No puni potencijal ovog sportskog stroja bilo bi moguće provjeriti samo uz ljetne gume, a Renault navodi da je riječ o Bridgestone Potenza S007 modelu, koje nose i oznaku Renault R.S. na bočnici. Ma, i bez njih i na zimskim gumama Mégane R.S. Trophy sjajno leži i na ravnom i u skretanju.

Jedan od razloga takvog ponašanja leži i u 4CONTROL tehnologiji. Ovaj upravljački sustav na četiri kotača pruža izvanrednu agilnost kroz manji radijus skretanja i impresivnu stabilnost skretanja pri višim brzinama. Na niskim brzinama do 60 km/h, stražnji kotači okrenu se u suprotnom smjeru na prednje kotače (do 2,7 stupnja), što upravljanje čini direktnijim. Pri većim brzinama prednji i stražnji kotači zakrenu se u istom smjeru (stražnji do 1 stupanj), što znači da su stražnji kotači savršeno usklađeni, a automobil uživa povećanu stabilnost. Još više pogodan za sportsku vožnju, naš Trophy je standardno opremljen Cup šasijom. U usporedbi sa sportskom šasijom, ona sadrži Torsenov mehanički diferencijal s ograničenim proklizavanjem, novu kalibraciju koja omogućuje precizniji ulazak u zavoje i poboljšanu trakciju prilikom izlaska iz zavoja. Tu su 25 posto čvršći amortizeri i 30 posto čvršće opruge, te 10 posto krući stabilizatori. U vožnji se tvrdoća ovjesa itekako osjeća, ali to mu baš i priliči.

Unutrašnjost Trophyja je izričito sportska, i već pri samo ulasku u kabinu kada sjednete u Recaro sportska sjedala (samo prednja, s nižim položajem sjedenja za 20 mm) presvučena Alcantarom i položite ruke na preforiranom kožom obloženi volan osjećate se posebno. Naravno, nisu tu ona prava sportska školjkasta sjedala izrađena iz jednog komada, ali u njima ćete ipak sasvim udobno otići i na dulji put. Niti kolo volana nije kao u trkaćem automobilu obloženo brušenom kožom po cijelom obodu, već samo u gornjem i donjem segmentu, ali ovo je civilni automobil i stoga ćete biti i više nego impresionirani.

Što se opreme kabine, posebno je impresivan R.S. monitor koji se nalazi na središnjoj konzoli i na njemu možete očitati podatke o vožnji, spremiti ih i analizirati. Ugrađeni telemetrijski sustav R.S. Monitor prikazuje ažurirane parametre vozila i podatke o vožnji na zaslonu sustava R-LINK 2 veličine 8,7 inča. Usto novi telemetrijski sustav R.S. Monitor Expert omogućuje uporabu kamere za snimanje vožnje, slanje snimki telemetrijskom sustavu R.S. Monitor i objavu na društvenim mrežama. Brojni sustavi za pomoć u vožnji novog Renaulta Megane R.S. osiguravaju sigurnu vožnju u sportskom okruženju. Vozilo je opremljeno i head-up zaslonom, sustavom za pomoć pri parkiranju, upozorenjem na prekoračenje brzine i sustavom za pomoć pri naglom kočenju. Tu su potpuna LED svjetla R.S. Vision, koja osiguravaju iznimno snažno osvjetljenje, pri čemu spajaju funkciju pozicijskih svjetala, dugih svjetala, maglenki i svjetala za zavoje. Tu je i sustav upozorenja na vozilo u mrtvom kutu, upozorenje na nenamjernu promjenu voznog traka. Boseov surround sustav je sjajan, ali već smo rekli: u ovom automobilu muzika dolazi izvana! Što se materijala ugrađenih u kabinu tiče, sve je na svom mjestu, možda malo smetaju 'wannabe ugljična vlakna' mekane obloge na vratima, jer bi ovaj automobil mogao dobiti i one prave. Kao i nespretna Z ručica ručne kočnice, no to su ipak sasvim nebitne sitnice koje niti u kom slučaju ne mogu pokvariti sjajan dojam o ovom sportskom automobilu.