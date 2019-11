[FOTO/VIDEO] Vozili smo Mazdu3 sedan: Dizajnerski elegantna i značajno praktičnija s automatskim mjenjačem

Mazda3 sedan verzija je izgledom elegantnija od hatchback verzije i po nama jedna od najuspješnijih dizajnerskih inačica kada je riječ o modelima koji dolaze u ove dvije izvedbe karoserije

Na testu smo imali model Mazda3 Skyactiv-G122 AT Plus, a nakon što smo vozili i hatchback izvedbu Mazde3 i crossover CX-30 možemo povući paralele s ova tri, usko povezana modela. To se odnosi ne samo na karoserijsku izvedbu, već i na motore. U ovom slučaju riječ je o benzinskom motoru koji smo imali i u hatchback verziji Mazde3. Naravno, kod hatchback verzije smo imali 6-brzinski ručni mjenjač, a kod sedan verzije 6-brzinski automatski mjenjač.