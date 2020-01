[FOTO/VIDEO] Vozili smo Mazdu CX-30 s benzinskim Skyactiv-G122 motorom

Skyactiv-G 2,0 motor također podrazumijeva i inteligentni sustav Mazda M Hybrid kako bi podržao veće dobitke u uštedi goriva i više užitka u vožnji, a to je u svakom slučaju dodatni plus

Usporedimo li pak volumen prtljažnika ova četiri modela, CX-30 pokazuje da je ispunila i drugi kriterij postavljen prije nastanka najnovijeg SUV-a. Dakle, Mazda CX-30 ima volumen prtljažnika od 430 litara (422 kada je ugrađen vrhunski Bose audio sustav), a kada se spusti stražnji red sjedala onda on naraste do 1406 litara (1398 s Bose sustavom). Usporedimo li volumen prtljažnika ostala tri modela, onda CX-3 ima manji za 80 litara (-146 litara s preklopljenim stražnjim redom sjedala), Mazda 3 hatchback isto tako manji za 72 litre (-380 litara s preklopljenim stražnjim redom sjedala), a CX-5 ima, razumljivo, veći prtljažnik od CX-30 za 76 litara (214 litara kada su preklopljena stražnja sjedala). Naravno praktičnost jednog SUV modela se promatra i kroz visinu od podloge, pa je tako CX-3 155 mm udaljen od podloge, dok je CX-5 od 197 do 200 mm (u ovisnosti o dimenzijama kotača). Naš testni benzinski model CX-30 Skyactiv-G122 je imao zimske gume Bridgestone Blizzak LM005 dimenzija 215/55 R 18, istih dimenzija kao i dizelski model koji smo imali prethodno na testu, no on je još imao ljetne gume Bridgestone Turanza T005A.