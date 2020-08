[FOTO/VIDEO] Upoznajte 'canoo'; prvo električno vozilo na svijetu samo na pretplatu

Kalifornijska tvrtka Canoo vjeruje da postoji bolje rješenje od tradicionalnog vlasništva nad automobilom, a sam model 'canoo' zanimljivo je dizajnersko i tehnološko rješenje

Da je tvrtka Canoo na dobrom putu svjedoči i potpisivanje ugovora s Hyundai Motor Group-om u veljači 2020. za zajednički razvoj platforme za električna vozila (EV) zasnovana na Canoovom vlastitom skejtabord dizajnu za buduće modele Hyundai i Kia. Kao dio suradnje, Canoo će pružiti usluge inženjeringa kako bi pomogao razviti potpuno skalabilnu i potpuno električnu platformu u skladu s Hyundaijevim i Kia specifikacijama. Hyundai Motor Group očekuje da će platforma pomoći u njihovoj obvezi isporuke po cijeni konkurentnih elektrificiranih vozila u rasponu od električnih vozila malih dimenzija do namjenski građenih vozila (Purpose Built Vehicles - PBV) - koje zadovoljavaju različite potrebe kupaca.

Canoo vjeruje da postoji bolje rješenje od tradicionalnog vlasništva nad automobilom. Trenutno su kupci automobila prisiljeni otići kod trgovca automobila i izgubiti vrijeme na tehničkom pregledu kako bi registrirali svoje vozilo. Uz to, moraju se suočiti s ostalim financijskim izdacima poput osiguranja, održavanja i popravaka. I na kraju, vrijednost vozila odmah opada čim vlasnik otiđe iz autokuće u kojoj je kupio vozilo.

Nema potrebe da EV-ovi izgledaju kao tradicionalni automobili, ali danas oni to još jesu. Umjesto toga, Canoo maksimizira jedinstvene prednosti EV tehnologije pružajući vozila koja imaju i vrlo veliku unutrašnjost i vrlo mali ukupni 'footprint' što se odnosi na tlocrtne dimenzije, savršen za gradsku upotrebu. Minimalistički dizajn pretplatnicima omogućuje sve što im je potrebno i bez onoga što im ne treba. Canoo nudi kupcima prostranije i intuitivnije vozilo. Uz unutarnji prostor velikog SUV-a i vanjski otisak kompaktnog automobila, canoo ima dovoljno prostora za sedam osoba. Sva sjedala dizajnirana su tako da pružaju više osjećaj namještaja nego tradicionalnih autosjedala. Na primjer: Stražnja sjedala više su poput kauča za sjedenje nego skučenog i segmentiranog stražnjeg sjedala, a prednja sjedala suinspirirana modernim stolicama iz sredine prošlog stoljeća.

Vozilo i skejtbord dizajnirani su za ukupnu sigurnost od pet zvjezdica. Na skejtbordu se nalaze najvažnije komponente vozila s jakim naglaskom na funkcionalnoj integraciji, uz pretpostavku da sve komponente trebaju ispunjavati što više funkcija. To pomaže smanjiti ukupni broj dijelova, veličinu i težinu skejtbord platforme.

Canoo koristi jedan sinkroni elektromotor sa stalnim magnetom, pogon je na stražnjim kotačima, a motor razvija 300 KS uz najveći okretni moment od 450 Nm. Ubrzanje od 0 do 96,56 km/h je 6,3 sekundi, a krajnja brzina je elektronički ograničena na 201 km/h.

Ostale karakteristike uključuju prednje 'street view' staklo dimenzija 955 x 310 mm ispod prednjeg vjetrobranskog stakla za bolju preglednost u gradskoj vožnji, otpadna toplina od elektromotora koristi se za grijanje kabine i veću efikasnost samog pogona, ažuriranje softvera bežičnim 'over the air' putem.

Canoo će biti prvo pravo upravljačko vozilo na tržištu bez hardverske veze između volana i kotača. To znači da se canoo-om upravlja samo električnim signalima. 'steer-by-wire' sustav upravljanja nudi uštedu težine i utire put autonomnoj vožnji. Pri tome je omogućena potpuna sloboda smještanja upravljača koja odgovara svakom dizajnu kabine i položaju vozača. To također dovodi do odzivnijeg i uglađenijeg iskustva u vožnji. Budući da 'upravljanje po žici' eliminira potrebu za mehaničkim povezivanjem, postoji veća sloboda uređenja unutarnjeg prostora vozila kako bi se kupcima pružile uzbudljive nove mogućnosti vozila.