[FOTO/VIDEO] Lotus predstavio Eletre, prvi električni hiper-SUV na svijetu

Ovo je prvi od tri nova Lotus lifestyle električna vozila u sljedeće četiri godine, s jezikom dizajna inspiriranim prvim britanskim EV hiperautomobilom na svijetu, nagrađivanim modelom Lotus Evija

Britanski Lotus je svijetu predstavio potpuno novi i potpuno električni Lotus Eletre, upečatljiv i progresivan Hyper-SUV – prvi u novoj vrsti potpuno električnih SUV-ova. Eletre preuzima temeljna načela i Lotusov DNK iz više od 70 godina dizajna i inženjeringa sportskih automobila, razvijajući ih u poželjan potpuno novi životni automobil za sljedeću generaciju kupaca Lotusa. Time je trajna transformacija Lotusa u uistinu globalnu marku automobila s performansama jučer dosegla svoju najznačajniju prekretnicu do sada.

Do prije dva dana poznat samo po svom Lotus kodnom nazivu, Type 132, Eletre je prema proizvođaču 'globalno relevantan proizvod, blistava aureola održive mobilnosti za svjetsku publiku. Utjelovljujući emocije, inteligenciju i prestiž, proširuje doseg Lotus imena, značke i renomiranih vozačkih angažmana na novu publiku'.

Eletre ima pogon na sva četiri kotača (4WD), ima bateriju kapaciteta preko 100 kWh i snagu od 600 KS. Punjač od 350 kW osigurava domet od 400 km za samo 20 minuta. Ciljani maksimalni WLTP domet vožnje automobila je oko 600 km. Također dolazi sa standardnom mogućnošću prihvaćanja 22 kW AC punjenja što, gdje je dostupno, skraćuje vrijeme punjenja. Krajnja brzina mu je oko 260 km/h, a ubrzanje od 0 do 100 km/h ispod 3,0 s.

Ovo je važna točka u našoj povijesti i jasan signal naše stalne želje za transformacijom našeg poslovanja. To je pravi Lotus, a mi smo uvjereni da će oduševiti kupce automobila s performansama i ponuditi posebnu alternativu etabliranim igračima u segmentu. Eletre ima dušu Lotusa i upotrebljivost SUV-a. Uz sportski automobil Emira, ovo je savršena garaža za dva automobila iz Lotusa.'

Qingfeng Feng, izvršni direktor, Group Lotus, je dodao: 'Eletre, naš Hyper-SUV, novi je automobil s performansama ikone marke automobila s performansama i svidjet će se neovisnim i avanturističkim entuzijastima vožnje – onima koji vole uzbuđenje vožnje. To je jedinstvena kombinacija lijepog dizajna, iznimnih dinamičkih performansi i svakodnevne upotrebljivosti, za one koji se usude gledati dalje od konvencionalnog, i označava prekretnicu za naše poslovanje i brend.'

Eletre je izgrađen na Lotusovoj potpuno novoj i vrlo svestranoj električnoj premium arhitekturi (EPA). Dizajn niske do zemlje znači izvanrednu upravljivost, a EPA se lako može prilagoditi kako bi se prilagodio veličinama baterija C+ do E+ klase vozila, motora, rasporeda komponenti i inteligentnih tehnologija vožnje.