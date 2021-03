[FOTO/VIDEO] Jaguar E-type slavi 60 godina: Ponovno oživljene uspavane ljepotice

Njegov 3,8-litreni redni šesterocilindrični XK motor snage 270 KS koristi autentični aluminijski hladnjak u stilu 1961. godine, s električnim ventilatorom za hlađenje i elektroničkim paljenjem, kao i ispušni sustav od nehrđajućeg čelika

E-type je svoj svjetski debi imao u Ženevi u Švicarskoj 15. ožujka 1961. Zanimljiva je i povijest naziva boja karoserije ova dva modela; Flat Out Grey i Drop Everything Green. Naime, noć prije lansiranja modela te 1961. godine, menadžer za odnose s javnošću Bob Berry dovezao se cestovnim putem 'gas do daske' (eng. 'Flat Out') u Švicarsku iz Coventryja u Engleskoj, upriličivši tamo demonstracijske vožnje.