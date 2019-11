Fisker Ocean: Električni crossover u kojeg vjeruje i Kraljosjek!

Nikolaj Coster-Waldau

Ovog danskog glumca mnogi TV gledatelji znaju kao Jaimea Lannistera ili Kraljosjeka (eng. Kingslayer), jednog od najomiljenijih likova iz HBO-ove serije Igra prijestolja. No mnogi od obožavatelja možda ne znaju da Nikolaj Coster-Waldau putuje svijetom kao ambasador dobre volje Razvojnog programa Ujedinjenih naroda za klimatske promjene i druga društvena pitanja.

Sada se Coster-Waldau udružuje s Fisker Inc. tvrtkom, koja proizvodi električna vozila i napredne proizvode za mobilnost, kako bi na tržište donijeli održivu, pristupačnu i premium mobilnost. On će biti partner i savjetnik za održivost predsjednika i izvršnog direktora tvrtke Henrika Fiskera u radu na budućnosti s naprednom, pristupačnom, električnom mobilnošću koja će poslužiti kao uzor budućnosti prometa.

Henrik Fisker i Nikolaj Coster-Waldau, obojica porijeklom Danci koji sad žive u Kaliforniji, povezali su se na Twitteru i razgovarali o svojoj strasti prema održivosti. Njih dvoje rade na tome da pomognu Fisker Inc.-u ispuniti što više ciljeva Ujedinjenih nacija o održivosti.