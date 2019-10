Detaljna analiza automobilskog tržišta u RH za mjesec rujan: Kupujemo automobile kao da nema sutra

U rujnu 2019. je u Hrvatskoj novoregistrirano 3552 novih osobnih automobila, a model s najviše novih registracija u rujnu je i dalje VW Golf s 221 komadom, dok je sada na drugom mjestu Renault Captur s 200 komada

Nakon što smo jučer dobili najnovije podatke o prodaji novih automobila u Hrvatskoj za mjesec rujan, a pri tome mislimo na novoregistrirane nove automobile, donosimo vam detaljniju analizu prodajnih rezultata. Zahvaljujući ponovno Promociji Plus, najmeritornijoj tvrtci po pitanju analize prodajnih rezultata automobilskog tržišta kod nas, doznali smo da nam je rujan, poslije nešto boljeg kolovoza ove godine, donio bolje rezultate i u odnosu na prošlogodišnji isti mjesec - rujan. Novoregistrirano je ukupno u mjesecu rujnu 3552 novih osobnih automobila, što je čak 646 komada više ako gledamo samo rujan 2018. U Hrvatskoj je u prvih devet mjeseci registrirano 51.337 novih osobnih vozila, ali sada za razliku od prvih devet mjeseci prošle godine ove godine ukupno s rujnom to je 1264 registracija više, kada je zabilježeno 50.073 registracija novih osobnih vozila. Nakon što smo u svibnju bili jako zadovoljni s rezultatima došao je nešto lošiji lipanj, srpanj i kolovoz su nam povratili optimizam u stabilan rast hrvatskog tržišta novih automobila, a rujan još i više. Iako se očekivalo da će prethodni mjesec, kolovoz, biti osjetno lošiji u odnosu na rujan, razlika je tek plus 135 vozila. No to nas ne brine jer su ukupni rezultati u prvih devet mjeseci odlični, pa optimizma ne nedostaje i s ovim dosadašnjim rezultatima bismo trebali u kalendarskoj 2019. postići i ukupno bolje rezultate nego cijele prošle godine.

Volkswagen, Renault i Opel dalje predvode listu najprodavanijih marki Vrh ljestvice prodaje novih vozila u prvih devet mjeseci pripao je ponovno Volkswagenu, koji s 6722 automobila drži 13,09 posto tržišta (no to je ipak manje za 654 vozila u odnosu na prvih osam mjeseci prošle godine i 14,73 posto tržišta). I ta marka se jedina može pohvaliti da je u prvih devet mjeseci 2019. prodala više od 6000 komada automobila, dok niti jedna druga nije prešla niti 5000 komada pojedinačno. Na drugom je mjestu je sada opet Renault s 4972 vozila ili 9,69 posto tržišta (no oni su u isto vrijeme prošle godine bili lošiji s 4937 vozilom ili 35 vozila manje, ali su imali veći tržišni udio od 9,86 posto). Na treće mjesto se sada spustio Opel s 4800 vozila ili 9,35 posto tržišta (prošle godine 4753 vozila i 9,49 posto tržišta). Škoda je i dalje na četvrtom mjestu, koja s 793 vozila drži 9,34 posto tržišta, a Dacia ponovno na petom mjestu s3099 vozila ili 6,04 posto tržišta. Već smo i proteklih mjeseci napominjali da na mjesečne rezultate pojedinih marki utječu brojni faktori, poput raspoloživosti određenog modela, očekivanja dolaska na tržište novih modela, flotne prodaje (nabava vozila raznih tvrtki za svoje potrebe, odluka Vlade RH i lokalne uprave o obnavljanju vlastitog voznog parka,...), liberalizacije tržišta taxi prijevoza,reeksport u treće zemlje, ili kad je riječ o osobnoj kupnji građana (koja uvelike ovisi o dostupnosti kredita za građane, rasta osobnog standarda, najava dobre turističke sezone ili samoj procjeni građana o vlastitim financijskim izgledima do kraja godine, ekološkoj osvještenosti pojedinca, poticajima države, ...). Jedan od bitnih faktora je i kretanje cijene naftnih derivata kod nas i u svijetu, a vjerojatno na rezultate u nekom jako malenom dijelu utječu i faktori poput zabrane prometovanja vozilima starijih Euro normi o emisiji ispušnih plinova u nekim zapadnoeuropskim gradovima, ili slično.

Škoda Octavia je i dalje na prvom mjestu, a Renault Clio i VW Golf na drugom i trećem mjestu najprodavanijih modela Prema podacima o registracijama novih automobila u devet mjeseci Škoda Octavia s 2750 komada je najprodavaniji model u Hrvatskoj, a na drugom mjestu je Renault Clio s 20498 komada, na trećem mjestu je Volkswagen Golf (prodanih 1890 komada u prvih devet mjeseci), dok je Suzuki Vitara i dalje na na četvrtom mjestu sa 1487 komada. Peto mjesto sada drži Renault Captur sa 1446 komada, 72 komada više od šestoplasirane Dacie Duster sa 1374 komada. Nećemo ulaziti u razloge dobrih ili loših prodajnih rezultata pojedinih modela, ali sasvim je izvjesno da se i u rujnu Škoda Octavia pokazala ponovno kao jak adut češkog proizvođača kod hrvatskih kupaca. Prema modelima pojedinih marki u prvih 20 najprodavanijih modela u prvih devet mjeseci 2019. iz segmenta SUV-a ili crossovera, kao i prošli mjesec 9 je različitih modela. To znači da je udio 'terenaca' (9638 komada), u 26.376 automobila prvih 20 najprodavanijih modela, sada tek osjetno manje (0,2 posto)nego u prvih osam mjeseci, i to 36,6 posto, što je i dalje nešto više od europskog prosjeka od 34,3 u cijeloj 2018. godini. Naravno, treba voditi računa i o činjenici da smo u 51.337 prodanih automobila u prvih devet mjeseci uzeli u obzir po rezultatima prodanih 'terenaca' samo prvih 20 pojdinačno najprodavanijih modela, a tu su još i oni 'ostali', koji su pojedinačno imali manji broj prodanih primjeraka, ali svakako su među njima i neka SUV ili crossover vozila.

Ako opet uzmemo samo mjesec rujan 2019. tu je pojedinačno najprodavaniji model i dalje Volkswagen Golf (iako je riječ o izlaznom modelu, jer nova osmica ima svjetsku prezentaciju 24. listopada ove godine) s 221 komadom, Renault Captur je u rujnu zauzeo drugo mjesto s ravno 200 komada, a Škoda Octavia treće sa 190 komada. No, u prvih 20 najprodavanijih modela u rujnu su na listi neki modeli kojih u ukupnom rezultatu nema među 20, poput: VW T-Crossa, Fiat Pande, Seat Ibize, Ford Focusa, Škode Karoq i Opel Insignie. S druge strane, s liste najprodavanijih modela u prvih devet mjeseci na listi 20 najprodavanijih u rujnu, zanimljivo je ponovno nema: Opel Corse, Opel Astre, Citroëna C3, Fiata 500, Opel Crosslanda X i Peugeota 208.