Cyber napadi na automobile: povezani automobili mogli bi postati popularna meta hakera

Ako napad na poslužitelja (server) ili digitalnu platformu proizvođača vozila koja komunicira s vozilom dovede do kvarova u nekoliko vozila ili čak u svim vozilima određenog tipa, odgovoran je proizvođač vozila

Zanimljivo digitalno događanje ovih dana bi se trebalo emitirati diljem Europe, '8. dan automobila Allianza' (Autotaga), a jedna od glavnih tema je cyber sigurnost modernih automobila. Ovo se posebno odnosi na sve povezanije automobile kakve danas imamo prilike viđati na cestama sve češće. Osim toga, i proizvođačima automobila to je svakako jedan od najjačih aduta kada predstavljaju svoje nove modele.

Prilikom pristupa podacima o vozilu u slučaju hakerskog napada umreženi automobil mora s jedne strane ponuditi odgovarajuću zaštitu, ali istodobno omogućiti brz pristup podacima o vozilu kako bi omogućio razvoj i pružanje novih proizvoda i usluga od strane trećih strana.

'Osim logističkog i energetskog sektora, povezani automobil mogao bi postati jedna od glavnih meta internetskog kriminala u budućnosti', naglasio je Klaus-Peter Röhler, izvršni direktor Allianz SE i izvršni direktor Allianz Deutschland AG, povodom Allianz Autotag, koji se ove godine prvi put održava kao internetski održana konferencija. Broj povezanih vozila u Europi brzo se povećava, i dok je 2018. bilo 37 milijuna takvih automobila, 2023. godine može se očekivati ​​njih oko 110 milijuna. U skladu s tim rastu i scenariji rizika koji mogu proizaći iz kibernetičkih napada: od digitalne krađe vozila do rizika od nesreća nakon hakerskih napada do ucjene nakon neprijateljskog preuzimanja sustava upravljanja vozilom. Što se tiče IT sigurnosti, automobil je od posebne važnosti, jer se njegov životni ciklus - od razvoja vozila do recikliranja - proteže na 20 do 30 godina.