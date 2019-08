Bugattijev model Centodieci ima 1600 KS, a serija je ograničena na samo 10 komada

Bugatti je rekao da automobil može ubrzati od 0 do 100 km/h za 2,4 sekunde, od 0 do 200 km/h za 6,1 sekundu, a od 0 do 300 km/h za 13,1 sekundu. Najveća brzina mu je elektronički ograničena na 380 km/h i stoji 8 milijuna eura

Bugatti, Volkswagenova marka sportskih hiperautomobila, je predstavio prošli petak svoj model Centodieci (u prijevodu s talijanskog jezika: 110) na Pebble Beach Concours d'Elegance tijekom Monterey Car Week-a, u Kaliforniji. Ovaj model je napravljen u počast sportskom automobilu Bugatti EB110 iz 1990-ih, prije nego što je Volkswagen Group postala vlasnik ove ekskluzivne francuske marke.

Sa Centodieci se Bugatti opet okreće svojoj povijesti radi dizajnerske inspiracije. Sličnost s EB110 vidljiva je na prednjem dijelu 'stodesetke' u sličnim linijama i Bugattijevom prednjom rešetkom u obliku konjske potkove, za koju je proizvođač automobila rekao da je za ovaj model smanjena.

EB110 je izgrađen u Campogallianu u Italiji, ali od samog početka nije nikad negirao svoje francuske utjecaje s obzirom da je osnivač marke Ettore Bugatti podrijetlom bio Talijan iako je živio i radio u Francuskoj. Bivši vlasnik Romano Artioli otvorio je tvornicu na 109. rođendan Ettorea Bugattija, 15. rujna 1990. Artioli je napravio promišljeni odabir opredijelivši se za Campogalliano, mali grad u talijanskoj pokrajini Emiliji Romagni. Lokalitet je imao ključnu prednost tijekom 1990-ih: bio je u uokrug nekoliko talijanskih marki sportskih automobila, pa je Artioli lako mogao zaposliti iskusne zaposlenike za svoj projekt. Artioli je javnosti predstavio super sportski automobil EB110 povodom 110. rođendana Ettorea Bugattija, pa je otuda i naziv tipa: EB za Ettore Bugatti, 110 za njegov 110. rođendan.

Centodieci je baziran na modelu Chiron, a umjesto V12 motora V12 u Bugattiju su se odlučili za ikonični 8,0-litreni W16 motor s 1600 KS (1176 kW) pri 7000 okr/min. To omogućuje senzacionalan odnos snage i mase od samo 1,13 kilograma po konjskoj snazi. Bugatti je rekao da automobil može ubrzati od 0 do 100 km/h za 2,4 sekunde, od 0 do 200 km/h za 6,1 sekundu, a od 0 do 300 km/h za 13,1 sekundu. Najveća brzina mu je elektronički ograničena na 380 km/h. Kao i kod EB110, i motor se može vidjeti ispod prozirne staklene površine.

Za dizajn je bio zadužen Achim Anscheidt, vodeći dizajner Bugattija. A umjesto grafičkog dvodimenzionalnog stražnjeg dijela EB110 s dva ovalna stražnja svjetla u obliku tablete, Centodieci se oslanja na široki otvor za izlaz zraka za učinkovitije termičko hlađenje motora i oživljava leteće elemente stražnjeg svjetla u grafičkom srodstvu s EB110. Bilo je potrebno nekoliko mjeseci da se razviju rješenja za postizanje uravnotežene temperature. Stražnji dio je oblikovan u jedinstvenu ventilacijsku rupu koju karakteriziraju osam stražnjih svjetlosnih elemenata, 2 plus 2 završetka ispušnih cijevi postavljeni su jedan na drugi u crnom mat anodiziranom završetku, a tu je i difuzor performansi za povećanje potisne sile (downforce). Veliko i visoko stražnje krilo trajno je vezano u stilu originalnog EB110 SS, što također povećava potisnu silu. Downforce podržavaju i aerodinamična vrata prtljažnika i stražnje staklo optimizirano laminarnim strujanjem zraka.

Predsjednik Bugattija Stephan Winkelmann je izjavio: 'Ponosni smo na našu dugu povijest Bugattija, čiji je u velikoj mjeri EB110 dio. Zato slavimo reinterpretaciju ovog izvanrednog vozila s modelom Centodieci – na talijanskom 110" Bugatti je rekao da će sagraditi samo 10 modela Centodieci, i već su svi unaprijed prodani. Svaki je automobil prije oporezivanja koštao više od 8 milijuna eura. 10 modela bit će isporučeno tijekom dvije godine, rekli su iz Bugattija.