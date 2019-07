2735 kilometara s jednom litrom goriva! Da, i to je moguće, a pogledajte s kojim vozilima

Ovaj koncept nastao je 1939., kada su zaposlenici tvrtke Shell Oil Company u SAD-u dogovorili prijateljsku okladu o tome tko bi mogao prevaliti veću udaljenost s istom količinom goriva

Shell, jedna od vodećih svjetskih kompanija u proizvodnji goriva, organizirala je Eco-maraton Europa. To je natjecanje koje se održava svake godine za Europu i Afriku, a ovogodišnje je održano u Mercedes-Benz Worldu u Weybridgeu u Velikoj Britaniji od 2. do 5. srpnja. Više od 1500 studenata inženjerstva sa 140 vozila iz 28 zemalja Europe i izvan nje sudjelovalo je na tom natjecanju, vozeći se na energente koji koriste tradicionalno fosilno dizelsko i benzinsko gorivo, pa sve do tehnologija s nultom emisijom ugljičnog dioksida, poput električnih i vodikovih gorivih ćelija.