Tomaševićevi izazivači žestoko o prometu u Zagrebu: Reciklira Bandićeve projekte!

Naglašava kako grad nije zadnjih 20 godina pratio svojom infrastrukturom rast broja vozila i nije izgrađen niti jedan bitan prometni pravac.

'Nije se ulagalo u prometnu infrastrukturu. Grad je bio zapušten i podinvestiran u svakom zamislivom pogledu. I u komunalnoj i u prometnoj infrastrukturi. Jedan od razloga gužvi koji je građanima uočljiv i na koji se građani žali, to su radovi', kazao je.

Dodaje kako se godinama nije ništa radilo na prometnicama te kako je nužno protegnuti sezonu radova dok meteorološki uvjeti to dopuštaju.

'Jadranski most koji će do kraja godine biti završen za vozila i tramvaje. On je bio sigurnosno pitanje, ali naglašavam kako je grad premalo ulagao i u javni promet', istaknuo je Bakić.

HDZ-ov Mislav Herman kazao je da ništa 'od toga što je Bakić rekao nije točno'. Ističe kako su se gužve pojavile nakon povratka građana s godišnjih odmora i početka školske godine.

'Od tada mi na zagrebačkim prometnicama imamo prometni kaos i razjarene građane. Situacija u prometu u Zagrebu nikada u povijesti nije bila lošija.', rekao je napominjući kako je opravdani razlog da je obnova nakon potresa bila otežana.

Nezavisna Dina Vasić je kazala da kada se vozi gradom na gradilištima nema radnika.

'Što se dogodilo s ugovorima, što se dogodilo s bankovnim garancijama, veliko je pitanje. Zašto sve kasni, vjerojatno što nije dobro isplanirano proračunski i cijene su otišle gore', govori Vasić.

Postavlja se pitanje zašto se ne radi u 3 smjene.

'Kada govorimo o raznim projektima koje je Tomislav Tomašević stavio kao predizborni pamflet pred građane, to je lista želja i pozdrava. Tomašević me podsjeća na bivšeg gradonačelnika. Nema nikakvog konkretnog prometnog rješenja.', rekao je Vasić.