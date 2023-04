Znate li što je sharenting i kako vam može dovesti pedofila na vrata?

Rođenje djeteta, njegovi prvi osmjeh, prvi koraci… Roditelji su obično presretni zbog tih ranih prekretnica u životu njihovog potomstva. Ti posebni trenuci često se fotografiraju ili snimaju, a zatim ponosno pokazuju rođacima i prijateljima. To možda ponekad i živcira neke od njih, ali i to prođe, čim se foto-album ponovo vrati na policu za knjige. Međutim, s pojavom društvenih mreža i dječje fotografije se sve češće objavljuju na internetu. To svakako može imati i neželjene posljedice, piše Deutsche Welle.

Čak 1.300 fotografija prije 13. rođendana

„Često se tu radi o lajkovima ili emojima sa srcem“, kaže Sophie Pohle, koja je u njemačkoj organizaciji za zaštitu dječjih prava Kinderhilfswerk zadužena za medijsko obrazovanje. Ponekad se čak na mreže postavljaju i snimke s prvog ultrazvuka, ali i fotografije s plaže, dječjih rođendana ili polaska u školu. „Načelno ne postoji ništa što do sada nije prikazano“, kaže Pohle.