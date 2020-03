Znanstvenik Igor Rudan: Kad bi svi u Hrvatskoj oboljeli od koronavirusa, smrtno ugroženi stali bi na Maksimir. Tri tribine odmah možemo poslati kući

U emisiji 'Nedjeljom u 2' Hrvatske radiotelevizije gostovao je znanstvenik Igor Rudan, direktor istraživačkog centra za globalno zdravlje te voditelj centra Svjetske zdravstvene organizacije na Sveučilištu u Edinburghu. Glavna je tema, dakako, bila koronaavirus

'Dok smo studirali biologiju potkraj prošlog stoljeća, nismo ni učili koronavirus, iako su već tada postojala četiri tipa - preskakali smo ih, razmišljali kako to neće pitati na ispitu. Tek sa SARS-om smo shvatili kako taj virus može ubiti čovjeka', započeo je Rudan.

Upitan za crni scenarij, Rudan je rekao da on nije vjerojatan. 'Trenutno se događa slow-motion pandemija i radimo na tome da usporimo virus. Najcrnji scenarij je da taj virus počne mutirati u ljudima, na način da se počne brže širiti prije nego što ga uspijemo zaustaviti. Kad bi takav virus ušao u neku disfunkcionalnu državu poput Južnog Sudana, to bi pokrenulo veliki izbjeglički val i trgovinu ljudima. Mislim da to nije vjerojatno, ali čak i kad bi se tako nešto nezamislivo loše dogodilo, svi bismo se zabili u kuće, vojska bi iznosila sendviče i vodu, i čak ni u takvoj situaciji ne bi se zarazili svi ljudi', kaže Rudan.