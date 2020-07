Značajne novčane ili zatvorske kazne nekim neodgovornim vozačima ne znače baš ništa; samo noćas nekoliko ih je završilo u zatvoru

Na području PU osječko-baranjske u prometu je zaustavljeno 6 vozača koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi

Jučer, 20. srpnja na području PU osječko-baranjske u prometu je zaustavljeno 6 vozača (4 vozača bicikla, 1 vozač osobnog automobila i 1 vozač zaprežnog vozila) koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi te 1 vozač osobnog automobila koji je odbio vađenje krvi i izuzimanje urina poradi utvrđivanja prisutnosti droga u organizmu. Najveća prisutnost alkohola utvrđena je u 21,18 sati u Belom Manastiru, kada je u nadzoru prometa zaustavljen 31-godišnji hrvatski državljanin iz Belog Manastira koji je upravljao biciklom te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 2,85 grama po kilogramu.

U 2,10 sati u Našicama, u nadzoru prometa, zaustavljen je 20-godišnji hrvatski državljanin iz Velimirovca, koji je upravljao osobnim automobilom te je odbio vađenje krvi i izuzimanje urina poradi utvrđivanja prisutnosti droga u organizmu vozača. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20 000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova. U 4,38 sati u Čepinu, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom, na način da je 32-godišnji hrvatski državljanin iz Čepina upravljao osobnim automobilom te uslijed neprilagođene brzine kretanja sletio s kolnika. Obavljenim alkotestiranjem utvrđena mu je prisutnost alkohola u krvi od 2,30 grama po kilogramu. Vozač je uhićen sukladno prekršajnom zakonu. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 22 000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.

U 12,20 sati u Belom Manastiru, u nadzoru prometa, zaustavljen je 38-godišnji hrvatski državljanin iz Belog Manastira, koji je upravljao zaprežnim vozilom te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 2,15 grama po kilogramu. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za navedeni prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od 500 kuna.

U 21,18 sati u Belom Manastiru, u nadzoru prometa, zaustavljen je 31-godišnji hrvatski državljanin iz Belog Manastira, koji je upravljao biciklom te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 2,85 grama po kilogramu. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Do sada je u 2020. godini, 6 puta zaustavljen u prometu da upravlja biciklom pod utjecajem alkohola i svaki put je bio smješten u posebnu prostoriju.

U 23,29 sati u Osijeku, u Ulici Josipa Jurja Strossmayera, u nadzoru prometa zaustavljen je 23-godišnji hrvatski državljanin iz Meca, koji je upravljao osobnim automobilom brzinom od 107 km na sat, na dijelu ceste gdje je brzina ograničena na 50 km na sat. Daljnjom kontrolom utvrđeno je da je u krvi imao alkohola 0,63 grama po kilogramu te da mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih 9 negativnih prekršajnih bodova. Vozač je uhićen sukladno prekršajnom zakonu. Za navedene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 32 000 kuna ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.