Zlata Đurđević: Ja sam osuđena, niti imam tužitelja, niti imam pravo obrane

Kandidatkinja predsjednika Republike Zorana Milanovića za predsjednicu Vrhovnog suda Zlata Đurđević gostovala je večeras u RTL Direktu

Istaknula je kako nikad nije predložila da u Hrvatskoj politika bira suce.

'Ali to ne znači da ne mogu pokazati kako je to u zapadnim demokracijama, gdje redovito, u većini država parlamenti zajedno sa izvršnom vlasti biraju suce. Kod nas smo otišli u drugu krajnost gdje imate, a to bi se stvarno moglo dogoditi, na cijelu situaciju koja se događa oko Vrhovnog suda, da će sudstvo izgubiti bilo kakav demokratski legitimitet. To je nedopustivo u demokracijama. Bio je i prijedlog da bi Vrhovni sud trebao birati predsjednika. Smatrala sam da je nužno da pokažem kako je to u zapadnim demokracijama. Da demokracija vrijedi i za sudstvo i da u člank 1. Ustava piše da sva vlast proizlazi iz naroda. Sudstvo je vlast, prema tome, građani moraju imati određeni utjecaj na sudstvo. I ako su njime nezadovoljni moraju kroz zastupnike koje su izabrali djelovati na taj dio vlasti. Treba pogledati i članak 4. Ustava i to pročitati, a tamo piše da postoji dioba vlasti, ali da vlasti moraju međusobno surađivati i kontrolirati se. Ne znam na koji način u Hrvatskoj, osim pozicije koju imate sada, je moguće kontrolirati sudsku vlast', izjavila je Đurđević.

Smatra da se kod izbora sudaca treba osigurati postupak koji je javan, transparentan i u kojem će se cijeniti stručnost i integritet sudaca.



'To jedino moraju biti kriteriji. Pokazalo se da niti ovaj način izbora sudaca, a to je da kriterije određuje Državno sudbeno vijeće. DSV je taj koji bira, postupak je zatvoren za javnost, tajno je glasanje, a na listićima imate ime člana vijeća. Većina u vijeću su sudci, od 11, sedam je sudaca. U zapadnim demokracijama je i kad imate određeno tijelo koje birate u njemu veći utjecaj imaju neke druge struke. U Španjolskoj je na čelu Državnog sudbenog vijeća predsjednik države. Ne znam dal bi ti kod nas uopće moglo', rekla je Đurđević.

Objasnila je kako je došlo do njezine kandidature za Vrhovni sud.

Nisam se javila na prvi poziv kao što se nije javio ogroman broj sudaca, profesora i drugih koji su kvalificirani za to. Nisam 'u tom trenutku o tome razmišljala. Bila sam u postupku za Europski sud za ljudska prava. Ovo je postupak u koji se bitno razlikuje od izbora sudaca na Europski sud za ljudska prava ili Ustavni sud, a to je da imate ovlaštenog Ustavnog predlagatelja. To je predsjednik Republike. Možete se javiti sami, a možete čekati da se on javi. Nisam se javila, niti sam se bila dužna javiti. Prema tome nisam mogla prekršiti zakon. On je mene nakon toga, u ožujku, nakon što je rekao da neće niti jednog kandidata, pozvao i pitao da li bi ja pristala biti kandidatkinja. Ja sam rekla da pristajem. U zakonu nigdje nije pisalo da se poziv može ponoviti, ponavljanje je omogućio ustavni sud svojom odlukom. Procedurna odredba o tome kako se vrši izbor predsjednika Vrhovnog suda odnosi se samo na predsjednika Republike, Vladu i Vrhovni sud. Ne na kandidata. Ja sam objekt postupka.

Ja ovlasti nemam. Nisam na nikakav način sudjelovala, osim što sam prihvatila kandidaturu. Predsjednik Republike odlučuje kako će on. Tvrdnje da bi ja mogla prekršiti zakon, u kojem dijelu sam ja prekršila zakon? Nakon što je raspisan novi natječaj, ja sam se odmah javila. To me smeta, to je politički sud o zakonitosti. Ja sam osuđena, niti imam tužitelja, niti imam pravo obrane. Ne može politika preuzeti pravo da nekome govori da je nezakonit. Pozivam da se onda podnese prijava protiv mene, da se vidi u čemu sam ja to nezakonito postupila. Ja sam profesorica kazneno-procesnog prava i znam da nisam nezakonito postupila', objasnila je Đurđević.