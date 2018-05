Živi zid kazneno prijavio Plenkovića, Dalić, Marića i Ramljaka

Živi zid podnio je u ponedjeljak kaznenu prijavu protiv premijera Andreja Plenkovića, sad već bivše potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić, bivšeg povjerenika u Agrokoru Ante Ramljaka i ministra financija Zdravka Marića zbog "afere Hotmail"

„U cijelom procesu Martina Dalić više nije toliko važna, već je važna odgovornost samog premijera jer je njegova izvršna vlast, njegova je izvršna i zapovjedna odgovornost i u cijelom procesu on je morao znati, a iz mailova je vidljivo da je znao”, rekao je novinarima u Saboru glavni tajnik Živog zida Tihomir Lukanić .

Lukanić smatra da bi premijer, kad bi imao časti, sam podnio ostavku, a Vlada prema njegovom mišljenju više nema legitimitet s obzirom da je i premijer u tom procesu kontaminiran.

„S obzirom na razinu odgovornosti premijera, kad bi imao časti on bi sam podnio ostavku, mi vidimo da to neće ići u tom smjeru; ili ćemo očekivati da bar tri ruke iz vladajuće većine njemu otkažu poslušnost s obzirom na sve što znanju i da ih njihova savjest na to nagna ili da s druge strane DORH učini ono u čemu smo ih jutros podsjetili da su dužni, odnosno da ispitaju njegovu odgovornost koja od danas više nije samo politička nego je i kaznenopravna”, zaključio je Lukanić.