Žinić o državnoj kući u kojoj živi besplatno: Dobio sam trećinu kuće u Marinbrodu i vjerojatno neću imati pravo na darovanje ni otkup ove kuće

Župan sisačko-moslavački Ivo Žinić u imovinskoj kartici navodi da mu je država darovala kuću u kojoj živi s obitelji u Glini, a država kaže da nije. Tko je u pravu?

Žinić kaže da mu država nije darovala kuću u kojoj živi od 1995. godine. Ističe da je predao zahtjev za darovanjem, na koje ima pravo kao branitelj, i da su se u svim tim godinama koliko tamo živi, mijenjali propisi.

Kaže da nije u imovinskoj kartici naveo da mu je kuća darovana, ali kaže da ju je prijavio kao kuću u kojoj živi.

"Vjerovao sam da će to biti darovano, ali do danas to nije riješeno", kazao je i dodao kako je nažalost postupak dosta opsežan i "mijenjali su se propisi, mijenjali su se zakoni. Često puta dođete do kraja, vrati vam se s DORH-a pa onda ispočetka godinu-dvije prikupljate dokumentaciju", kaže, javlja Nova TV.