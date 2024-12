Zimski uvjeti u Lici i Gorskom kotaru, zbog jake bure u prekidu neke pomorske linije

Na promjenjivo i pretežno oblačno sjevernom Jadranu bit će kiše, pa i u obliku pljuskova, a u Gorskoj Hrvatskoj susnježica i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. Uz obalu će puhati jaka i olujna, podno Velebita na udare i orkanska bura. U gorju temperatura uglavnom između -2 i 2 °C, a uz obalu jutarnja od 4 do 7 °C, najviša dnevna između 8 i 11 °C.

I u Dalmaciji promjenjivo i pretežno oblačno. Mjestimice će biti pljuskova s grmljavninom, ponegdje moguće i jače izraženih. Na sjevernom dijelu puhat će jaka i olujna bura, na južnom dijelu jugo, pri čemu će more biti umjereno valovito i valovito, pa bi moglo biti problema u pomorskom prometu. Najniža jutranja temperatura zraka od 4 do 6 °C, uz obalu između 8 i 11 °C. Najviša dnevna uglavnom od 11 do 14 °C, u unutrašnjosti malo niža. Na krajnjem jugu Hrvatske podjednaka temperatura zraka, mjestimice uz kišu i grmljavinu. Puhat će umjereno i jako jugo i južni vjetar."

Još ponegdje oborine, u utorak i dosta vjetrovito

"Idućih dana u unutrašnjosti većinom oblačno. Mjestimice će biti slabih oborina, osobito u gorju te u unutrašnjosti Dalmacije. U četvrtak kraća sunčana razdoblja.

Na Jadranu u utorak i dalje promjenjivo, povremeno s kišom. U srijedu postupno smirivanje, još ponegdje s kišom, uglavnom na južnom dijelu, a u četvrtak djelomice sunčano, pa i sunčanije. Na sjevernom i srednjem dijelu u utorak i dalje jaka i olujna bura, a na južnom dijelu istočnjak i jugo. U srijedu slabljenje vjetra., prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.